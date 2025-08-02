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الجيش الإيراني: وضعنا خططا لرفع مستوى الاستعداد العسكري
الجيش الإيراني: وضعنا خططا لرفع مستوى الاستعداد العسكري
سبوتنيك عربي
أكد اللواء عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن بلاده تنفذ برامج متكاملة لتعزيز الجاهزية عبر ثلاث مراحل زمنية (قصيرة،... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الـ97 للجنة الدائمة للدفاع المدني، الذي حضره كبار المسؤولين، بينهم قائد الجيش، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الأركان، وممثلون عن الحرس الثوري، وقوى الأمن الداخلي، ومساعدون لوزارات النفط والطرق والإسكان، بالإضافة إلى منظمة التخطيط والموازنة وأعضاء من مجلس الشورى الإسلامي، بحسب وكالة "تسنيم".وأوضحت الوكالة أنه "تم افتتاح الاجتماع بتكريم ذكرى الشهيد الفريق محمد باقري، الرئيس السابق لهيئة الأركان والراحل للجنة الدائمة للدفاع المدني".وناقش الحضور أداء الأجهزة التنفيذية في مجال الدفاع المدني، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الحرب غير المعلنة" من قبل "الكيان الصهيوني"، مع تحليل نقاط القوة والضعف ومراجعة أنماط التهديد في الحروب السابقة، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الحيوية.وصادق المجتمعون على حزمة تعليمات تشمل التدريب العام للدفاع المدني، وتحديد مهام الوزارات والجهات المعنية، خاصة في المجالين الثقافي والتعليمي، وتعليمات الملاجئ المدنية، وتنظيم إدارتها وبناء مراكز الإيواء الطارئ والمؤقت.وشدد اللواء موسوي على أن "برامج الجاهزية العسكرية تُدار بخطط ثلاثية الأبعاد الزمنية، ويجب أن تحذو القطاعات المدنية حذوها لضمان أمن البنية التحتية".أكد المشاركون في ختام الاجتماع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ تعليمات اللجنة الدائمة لمواجهة التهديدات المعقدة، بما يضمن أمن واستقرار إيران.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
الجيش الإيراني: وضعنا خططا لرفع مستوى الاستعداد العسكري
أكد اللواء عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن بلاده تنفذ برامج متكاملة لتعزيز الجاهزية عبر ثلاث مراحل زمنية (قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى)، داعياً إلى تطبيق النهج ذاته في القطاعات المدنية لتحصين البنى التحتية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الـ97 للجنة الدائمة للدفاع المدني، الذي حضره كبار المسؤولين، بينهم قائد الجيش، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الأركان، وممثلون عن الحرس الثوري، وقوى الأمن الداخلي، ومساعدون لوزارات النفط والطرق والإسكان، بالإضافة إلى منظمة التخطيط والموازنة وأعضاء من مجلس الشورى الإسلامي، بحسب وكالة
"تسنيم".
وأوضحت الوكالة أنه "تم افتتاح الاجتماع بتكريم ذكرى الشهيد الفريق محمد باقري، الرئيس السابق لهيئة الأركان والراحل للجنة الدائمة للدفاع المدني".
وناقش الحضور أداء الأجهزة التنفيذية في مجال الدفاع المدني، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الحرب غير المعلنة" من قبل "الكيان الصهيوني"، مع تحليل نقاط القوة والضعف ومراجعة أنماط التهديد في الحروب السابقة،
بهدف ضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
وصادق المجتمعون على حزمة تعليمات تشمل التدريب العام للدفاع المدني، وتحديد مهام الوزارات والجهات المعنية، خاصة في المجالين الثقافي والتعليمي، وتعليمات الملاجئ المدنية، وتنظيم إدارتها وبناء مراكز الإيواء الطارئ والمؤقت.
وشدد اللواء موسوي على أن "برامج الجاهزية العسكرية تُدار بخطط ثلاثية الأبعاد الزمنية، ويجب أن تحذو القطاعات المدنية حذوها لضمان أمن البنية التحتية".
أكد المشاركون في ختام الاجتماع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ تعليمات اللجنة الدائمة لمواجهة التهديدات المعقدة، بما يضمن أمن واستقرار إيران.