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عراقجي: الصداقة بين إيران وباكستان هي استثمار استراتيجي في المستقبل
عراقجي: الصداقة بين إيران وباكستان هي استثمار استراتيجي في المستقبل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "الصداقة بين إيران وباكستان ليست مجرد ذكرى من الماضي، بل هي استثمار استراتيجي للمستقبل، وفي الوحدة نجد... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T09:50+0000
2025-08-02T09:50+0000
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وأوضح عراقجي لصحيفة "ذا نيوز" أن إيران تولي أولوية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وعلى رأسها باكستان.واعتبر أن البلدين يتمتعان بقدرات تؤهلهما للعب دور محوري في مستقبل المنطقة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى إسلام آباد تعكس تسارع التعاون الثنائي.ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد لقاءات سابقة على أعلى مستوى، مثل زيارة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، إلى باكستان وزيارة رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إلى طهران.وأضاف أن التشاور المستمر بين قادة البلدين، يعكس توافقا استراتيجيا يتجاوز العلاقات الرسمية.وشدد على أن الحدود المشتركة بين إيران وباكستان تمثل جسرا للتواصل الحضاري والثقافي، لا مجرد خط فاصل.كما أشار عراقجي إلى الروابط الصوفية وعيد النوروز كأمثلة على التداخل الثقافي العميق الذي يعزز الثقة والتقارب السياسي والديني.وأكد أن إيران وباكستان يتقاسمان القيم الإسلامية كالعدل والتضامن، ما يدفعهما لدعم القضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية.ورأى أن التكامل بين موارد الطاقة في إيران والقطاع الزراعي في باكستان يشكّل أرضية واعدة للتعاون الاقتصادي.وختم عراقجي مقاله بأن طهران وإسلام آباد يتبنيان رؤية لاقتصاد إقليمي منفتح وعادل، ويعملان على تعزيز البنية التحتية والاتصالات المشتركة.يأتي مقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تزامنا مع توجه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى طهران.وعبّر بزشكيان قبل مغادرته طهران، اليوم السبت، عن تطلع طهران لرفع حجم التبادل التجاري مع باكستان إلى 10 مليارات دولار، مؤكدا أهمية التنسيق الأمني المشترك، خاصة في المناطق الحدودية.
https://sarabic.ae/20250802/بزشكيان-يزور-باكستان-لبحث-رفع-التبادل-التجاري-إلى-10-مليارات-دولار-1103292653.html
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عراقجي: الصداقة بين إيران وباكستان هي استثمار استراتيجي في المستقبل

09:50 GMT 02.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "الصداقة بين إيران وباكستان ليست مجرد ذكرى من الماضي، بل هي استثمار استراتيجي للمستقبل، وفي الوحدة نجد القوة".
وأوضح عراقجي لصحيفة "ذا نيوز" أن إيران تولي أولوية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وعلى رأسها باكستان.
واعتبر أن البلدين يتمتعان بقدرات تؤهلهما للعب دور محوري في مستقبل المنطقة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى إسلام آباد تعكس تسارع التعاون الثنائي.
ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد لقاءات سابقة على أعلى مستوى، مثل زيارة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، إلى باكستان وزيارة رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إلى طهران.
وأضاف أن التشاور المستمر بين قادة البلدين، يعكس توافقا استراتيجيا يتجاوز العلاقات الرسمية.
وشدد على أن الحدود المشتركة بين إيران وباكستان تمثل جسرا للتواصل الحضاري والثقافي، لا مجرد خط فاصل.
كما أشار عراقجي إلى الروابط الصوفية وعيد النوروز كأمثلة على التداخل الثقافي العميق الذي يعزز الثقة والتقارب السياسي والديني.
وأكد أن إيران وباكستان يتقاسمان القيم الإسلامية كالعدل والتضامن، ما يدفعهما لدعم القضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية.
ورأى أن التكامل بين موارد الطاقة في إيران والقطاع الزراعي في باكستان يشكّل أرضية واعدة للتعاون الاقتصادي.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
بزشكيان يزور باكستان لبحث رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار
07:52 GMT
وختم عراقجي مقاله بأن طهران وإسلام آباد يتبنيان رؤية لاقتصاد إقليمي منفتح وعادل، ويعملان على تعزيز البنية التحتية والاتصالات المشتركة.
يأتي مقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تزامنا مع توجه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى طهران.
وعبّر بزشكيان قبل مغادرته طهران، اليوم السبت، عن تطلع طهران لرفع حجم التبادل التجاري مع باكستان إلى 10 مليارات دولار، مؤكدا أهمية التنسيق الأمني المشترك، خاصة في المناطق الحدودية.
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