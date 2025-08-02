https://sarabic.ae/20250802/بزشكيان-يزور-باكستان-لبحث-رفع-التبادل-التجاري-إلى-10-مليارات-دولار-1103292653.html
بزشكيان يزور باكستان لبحث رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار
بزشكيان يزور باكستان لبحث رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
غادر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، طهران، اليوم السبت، متوجّها إلى إسلام آباد في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T07:52+0000
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وأكد بزشكيان، قبيل مغادرته، أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى الروابط الدينية والثقافية العميقة التي تجمع الشعبين، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأشاد بموقف باكستان الرافض للاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على الأراضي الإيرانية، وثمّن دعم البرلمان الباكستاني لوحدة وسيادة إيران.وأوضح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الزيارة تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات التجارة، والمواصلات الجوية والبحرية، والاستفادة من مشروع طريق الحرير للوصول إلى أوروبا عبر إيران.كما عبّر عن تطلع إيران لرفع حجم التبادل التجاري مع باكستان إلى 10 مليارات دولار، مؤكدا أهمية التنسيق الأمني المشترك، خاصة في المناطق الحدودية.وختم تصريحاته بالتأكيد على أن "إيران وباكستان ستواجهان محاولات الأعداء لزرع الفُرقة، مشددا على التزامهما بوحدة الصف الإسلامي".
https://sarabic.ae/20250506/إيران-وباكستان-تراجعان-آلية-أمن-الحدود-المشتركة-1100197056.html
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إيران, أخبار إيران, باكستان, العالم
إيران, أخبار إيران, باكستان, العالم
بزشكيان يزور باكستان لبحث رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار
غادر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، طهران، اليوم السبت، متوجّها إلى إسلام آباد في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف.
وأكد بزشكيان، قبيل مغادرته، أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى الروابط الدينية والثقافية العميقة التي تجمع الشعبين، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأشاد بموقف باكستان الرافض للاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على الأراضي الإيرانية، وثمّن دعم البرلمان الباكستاني لوحدة وسيادة إيران.
وأوضح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الزيارة تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات التجارة، والمواصلات الجوية والبحرية، والاستفادة من مشروع طريق الحرير للوصول إلى أوروبا عبر إيران.
كما عبّر عن تطلع إيران لرفع حجم التبادل التجاري مع باكستان إلى 10 مليارات دولار، مؤكدا أهمية التنسيق الأمني المشترك، خاصة في المناطق الحدودية.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن "إيران وباكستان ستواجهان محاولات الأعداء لزرع الفُرقة، مشددا على التزامهما بوحدة الصف الإسلامي".