https://sarabic.ae/20250801/إيران-سنشل-إسرائيل-خلال-48-ساعة-في-حال-اندلاع-مواجهة-جديدة-1103277408.html
إيران: سنشل إسرائيل خلال 48 ساعة في حال اندلاع مواجهة جديدة
إيران: سنشل إسرائيل خلال 48 ساعة في حال اندلاع مواجهة جديدة
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر إيرانية مسؤولة، اليوم الجمعة، أن طهران وجهت تحذيرا صارما إلى الولايات المتحدة عبر قنوات اتصال متعددة، مؤكدة أنها لن تتردد في الرد "بشكل فوري وحاسم"... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "إيران بالعربية" عن المصادر، قولها: "إن إيران مستعدة لإطلاق عدد من الصواريخ الاستراتيجية الثقيلة على أهداف حيوية داخل إسرائيل خلال أول 48 ساعة من أي تصعيد"، مشددة على أن مثل هذه الضربة "ستؤدي إلى شلّ الكيان الصهيوني بالكامل".جاء هذا التحذير في ظل تصاعد التهديدات بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي، فيما لم تعلق الإدارة الأمريكية أو الإسرائيلية على التصريحات الإيرانية حتى الآن.قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الاتهامات الصادرة عن الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية ضد إيران "باطلة ومفبركة" وتهدف إلى الضغط على الشعب الإيراني وتحويل الأنظار عن "الإبادة الجماعية" في غزة.وأضاف بقائي، اليوم الجمعة، أن أمريكا وفرنسا وعددا من حلفائهما يكررون اتهامات "سخيفة لا أساس لها"، ضمن ما وصفه بـ"حملة خبيثة لزرع الخوف من إيران"، وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "الدول الغربية التي وقّعت البيان ضد إيران "ترعى وتستضيف عناصر إرهابية"، مؤكدا أن عليها تحمل مسؤولية دعم الإرهاب ومخالفة القانون الدولي".كما لفت متحدث الخارجية الإيرانية إلى ما وصفه بـ"العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي الأخير على إيران"، داعيا هذه الدول إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والكف عن "السلوك غير المسؤول".وأعلنت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، "فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف 50 فردا وكيانا، وأكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران".
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران: سنشل إسرائيل خلال 48 ساعة في حال اندلاع مواجهة جديدة
كشفت مصادر إيرانية مسؤولة، اليوم الجمعة، أن طهران وجهت تحذيرا صارما إلى الولايات المتحدة عبر قنوات اتصال متعددة، مؤكدة أنها لن تتردد في الرد "بشكل فوري وحاسم" في حال شنت إسرائيل أي مواجهة عسكرية جديدة.
ونقلت وكالة "إيران بالعربية" عن المصادر، قولها: "إن إيران مستعدة لإطلاق عدد من الصواريخ الاستراتيجية الثقيلة على أهداف حيوية داخل إسرائيل خلال أول 48 ساعة من أي تصعيد"، مشددة على أن مثل هذه الضربة "ستؤدي إلى شلّ الكيان الصهيوني بالكامل".
جاء هذا التحذير في ظل تصاعد التهديدات بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي، فيما لم تعلق الإدارة الأمريكية أو الإسرائيلية على التصريحات الإيرانية حتى الآن.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الاتهامات الصادرة عن الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية ضد إيران "باطلة ومفبركة" وتهدف إلى الضغط على الشعب الإيراني وتحويل الأنظار عن "الإبادة الجماعية" في غزة.
وأضاف بقائي، اليوم الجمعة، أن أمريكا وفرنسا وعددا من حلفائهما يكررون اتهامات "سخيفة لا أساس لها"، ضمن ما وصفه بـ"حملة خبيثة لزرع الخوف من إيران"، وفقًا لوكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وتابع: "الدول الغربية التي وقّعت البيان ضد إيران "ترعى وتستضيف عناصر إرهابية"، مؤكدا أن عليها تحمل مسؤولية دعم الإرهاب ومخالفة القانون الدولي".
كما لفت متحدث الخارجية الإيرانية إلى ما وصفه بـ"العدوان العسكري
الأمريكي والإسرائيلي الأخير على إيران"، داعيا هذه الدول إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والكف عن "السلوك غير المسؤول".
وأعلنت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، "فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف 50 فردا وكيانا، وأكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران".