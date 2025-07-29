https://sarabic.ae/20250729/إيران-ترد-على-ترامب-لا-نتدخل-بمفاوضات-غزة-واتهاماتكم-غطاء-لجرائم-إسرائيل-1103144186.html
إيران ترد على ترامب: لا نتدخل بمفاوضات غزة واتهاماتكم غطاء لجرائم إسرائيل
إيران ترد على ترامب: لا نتدخل بمفاوضات غزة واتهاماتكم غطاء لجرائم إسرائيل
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الخارجية الإيرانية، "أي تدخل لطهران في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة"، معتبرة اتهامات واشنطن، "كذبة سياسية مكرّرة تهدف إلى التغطية على الجرائم... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T06:00+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "حركة حماس لا تحتاج إلى أوامر من أحد، فهي حركة مقاومة مستقلة تتخذ قراراتها انطلاقًا من مصالح شعبها"، مضيفًا أن "التهديدات الأمريكية باستخدام القوة أو النووي، لن تُسكت صوت المقاومة ولن تحمي إسرائيل من السقوط الأخلاقي والسياسي"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وشدد بقائي على أن "تصريحات ترامب تأتي في سياق الهروب من مسؤولية الشراكة الأمريكية في مجازر غزة"، لافتًا إلى أن ما تحتاجه غزة، "ليس وسطاء منحازين بل عدالة ووقفًا فوريًا للجرائم".وفي رده على اتهامات ترامب، بشأن تدخل طهران في مفاوضات التهدئة، قال بقائي إن "هذه الادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة، وحماس تدير مفاوضاتها بشجاعة وكفاءة عالية دون الحاجة لأي تدخل خارجي".وفي ما يخص التهديدات الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وصف بقائي تصريحات ترامب بأنها خطاب عدائي مكرّر، داعيًا واشنطن إلى "الكف عن تأجيج التوتر، والتركيز بدلاً من ذلك على وقف تصدير السلاح لإسرائيل، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وفق القوانين الدولية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، "مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، مجددًا إذا واصلت إيران العمل على إمكاناتها النووية".ووفقًا لمجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أبلغ الجانب الإيراني ممثلي "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، الجمعة الماضية، أن من حقه مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضي الجمهورية الإسلامية فقط.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران ترد على ترامب: لا نتدخل بمفاوضات غزة واتهاماتكم غطاء لجرائم إسرائيل
نفت وزارة الخارجية الإيرانية، "أي تدخل لطهران في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة"، معتبرة اتهامات واشنطن، "كذبة سياسية مكرّرة تهدف إلى التغطية على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القطاع".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "حركة حماس لا تحتاج إلى أوامر من أحد، فهي حركة مقاومة مستقلة تتخذ قراراتها انطلاقًا من مصالح شعبها"، مضيفًا أن "التهديدات الأمريكية باستخدام القوة أو النووي، لن تُسكت صوت المقاومة ولن تحمي إسرائيل من السقوط الأخلاقي والسياسي"، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
وشدد بقائي على أن "تصريحات ترامب تأتي في سياق الهروب من مسؤولية الشراكة الأمريكية في مجازر غزة"، لافتًا إلى أن ما تحتاجه غزة، "ليس وسطاء منحازين بل عدالة ووقفًا فوريًا للجرائم".
وفي رده على اتهامات ترامب، بشأن تدخل طهران في مفاوضات التهدئة، قال بقائي إن "هذه الادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة، وحماس تدير مفاوضاتها بشجاعة وكفاءة عالية دون الحاجة لأي تدخل خارجي".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "الاتهامات الأمريكية جزء من التهرب من المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه دعم الكيان الصهيوني، الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب الحصار المتواصل ومنع دخول المساعدات الإنسانية".
وفي ما يخص التهديدات الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وصف بقائي تصريحات ترامب بأنها خطاب عدائي مكرّر، داعيًا واشنطن إلى "الكف عن تأجيج التوتر، والتركيز بدلاً من ذلك على وقف تصدير السلاح لإسرائيل، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وفق القوانين الدولية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، "مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية
، مجددًا إذا واصلت إيران العمل على إمكاناتها النووية".
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في إسكتلندا: "لقد دمرنا إمكاناتهم النووية. يمكنهم البدء من جديد. إذا فعلوا ذلك، فسندمرها أسرع مما تتخيلون. سيتعين علينا القيام بذلك. سنفعل ذلك بسعادة وعلنية وفرح. إيران ترسل إشارات سيئة. أقول لكم، بالنسبة لدولة دُمرت للتو، إنهم يرسلون إشارات سيئة للغاية، وإشارات سيئة للغاية، ويجب ألا يفعلوا ذلك".
ووفقًا لمجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أبلغ الجانب الإيراني ممثلي "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، الجمعة الماضية، أن من حقه مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضي الجمهورية الإسلامية فقط.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته ، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة
من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".