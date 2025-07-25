https://sarabic.ae/20250725/الجيش-الإيراني-قواتنا-أكثر-جاهزية-من-أي-وقت-مضى-1103012281.html

الجيش الإيراني: قواتنا أكثر جاهزية من أي وقت مضى

الجيش الإيراني: قواتنا أكثر جاهزية من أي وقت مضى

سبوتنيك عربي

صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة للبلاد اليوم "أكثر جاهزية من أي وقت مضى، لذا سيأخذ العدو هذه القضية بنظر... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T05:40+0000

2025-07-25T05:40+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء أمير حاتمي جاءت على هامش مراسم أربعينية رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني الفريق محمد باقري.وقال حاتمي عن باقري: "لقد ترك هذا المدير والباحث والمفكر والمبدع بصمةً خالدةً في القوات المسلحة. وستظل أعماله لتعزيز القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري والجيش، محفورةً في الأذهان دائمًا".وجدد اللواء حاتمي التاكيد على "أن قادتنا وجنودنا، هم اليوم، بفضل الله، أكثر استعدادا من أي وقت مضى، لذا سيأخذ العدو هذه القضية بنظر الاعتبار جديا بالتأكيد".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

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