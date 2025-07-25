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https://sarabic.ae/20250725/الجيش-الإيراني-قواتنا-أكثر-جاهزية-من-أي-وقت-مضى-1103012281.html
الجيش الإيراني: قواتنا أكثر جاهزية من أي وقت مضى
الجيش الإيراني: قواتنا أكثر جاهزية من أي وقت مضى
سبوتنيك عربي
صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة للبلاد اليوم "أكثر جاهزية من أي وقت مضى، لذا سيأخذ العدو هذه القضية بنظر... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T05:40+0000
2025-07-25T05:40+0000
إيران
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وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء أمير حاتمي جاءت على هامش مراسم أربعينية رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني الفريق محمد باقري.وقال حاتمي عن باقري: "لقد ترك هذا المدير والباحث والمفكر والمبدع بصمةً خالدةً في القوات المسلحة. وستظل أعماله لتعزيز القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري والجيش، محفورةً في الأذهان دائمًا".وجدد اللواء حاتمي التاكيد على "أن قادتنا وجنودنا، هم اليوم، بفضل الله، أكثر استعدادا من أي وقت مضى، لذا سيأخذ العدو هذه القضية بنظر الاعتبار جديا بالتأكيد".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250721/إيران-ليس-لدينا-أي-خطة-للحوار-مع-واشنطن-في-الوقت-الحالي-1102868061.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإيراني: قواتنا أكثر جاهزية من أي وقت مضى

05:40 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministryإطلاق صاروخ بالستي إيراني
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
تابعنا عبر
صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة للبلاد اليوم "أكثر جاهزية من أي وقت مضى، لذا سيأخذ العدو هذه القضية بنظر الاعتبار جديا بالتأكيد".
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء أمير حاتمي جاءت على هامش مراسم أربعينية رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني الفريق محمد باقري.
وقال حاتمي عن باقري: "لقد ترك هذا المدير والباحث والمفكر والمبدع بصمةً خالدةً في القوات المسلحة. وستظل أعماله لتعزيز القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري والجيش، محفورةً في الأذهان دائمًا".
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
إيران: ليس لدينا أي خطة للحوار مع واشنطن في الوقت الحالي
21 يوليو, 11:21 GMT
وجدد اللواء حاتمي التاكيد على "أن قادتنا وجنودنا، هم اليوم، بفضل الله، أكثر استعدادا من أي وقت مضى، لذا سيأخذ العدو هذه القضية بنظر الاعتبار جديا بالتأكيد".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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