https://sarabic.ae/20250724/رئيس-الشورى-الإيراني-القوة-الجوفضائية-للحرس-الثوري-استهدفت-أي-نقطة-أرادتها-في-إسرائيل-1102983505.html
رئيس الشورى الإيراني: القوة الجوفضائية للحرس الثوري استهدفت أي نقطة أرادتها في إسرائيل
رئيس الشورى الإيراني: القوة الجوفضائية للحرس الثوري استهدفت أي نقطة أرادتها في إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، بأن "الشعب الإيراني وقف في وجه الأعداء والمستعمرين ومن يسعون إلى تقسيم البلاد". 24.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأن تصريحات قاليباف جاءت خلال مراسم أربعينية قتلى القوة الجوفضائية للحرس الثوري، لافتا إلى أن "أطفال غزة كانوا يرون نيران صواريخنا من بين الأنقاض، ويبتسمون فرحا".وأكد قاليباف أنهم استطاعوا استهداف أي نقطة أرادوها "في الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أنه "رغم المؤامرات، أصبح شعبنا أقوى وأكثر اتحادا، وأمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني منزعجون من إيران القوية وغاضبون من الشعب الإيراني"، وفق وصفه.وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250724/منظمة-العفو-الدولية-تتهم-إيران-بانتهاك-القانون-الإنساني-خلال-حربها-مع-إسرائيل-1102975276.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
رئيس الشورى الإيراني: القوة الجوفضائية للحرس الثوري استهدفت أي نقطة أرادتها في إسرائيل
صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، بأن "الشعب الإيراني وقف في وجه الأعداء والمستعمرين ومن يسعون إلى تقسيم البلاد".
وأفادت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأن تصريحات قاليباف جاءت خلال مراسم أربعينية قتلى القوة الجوفضائية للحرس الثوري، لافتا إلى أن "أطفال غزة كانوا يرون نيران صواريخنا من بين الأنقاض، ويبتسمون فرحا".
وأكد قاليباف أنهم استطاعوا استهداف أي نقطة أرادوها "في الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أنه "رغم المؤامرات، أصبح شعبنا أقوى وأكثر اتحادا، وأمريكا وبريطانيا
والكيان الصهيوني منزعجون من إيران القوية وغاضبون من الشعب الإيراني"، وفق وصفه.
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"،
استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.