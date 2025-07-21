https://sarabic.ae/20250721/إيران-ليس-لدينا-أي-خطة-للحوار-مع-واشنطن-في-الوقت-الحالي-1102868061.html

إيران: ليس لدينا أي خطة للحوار مع واشنطن في الوقت الحالي

إيران: ليس لدينا أي خطة للحوار مع واشنطن في الوقت الحالي

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لا تعتزم الدخول في حوار مع الولايات المتحدة في الظروف الحالية، مشيرة في الوقت ذاته إلى اجتماعات ثلاثية مرتقبة حول الملف... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك بحسب ما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وقال بقائي: "لا خطة لدينا للحوار مع واشنطن في ظل الوضع الراهن. متى ما توصلنا إلى قناعة بإمكانية استخدام المفاوضات لاستيفاء حقوق الشعب وضمان المصالح الوطنية للإيرانيين، فلن نتردد في ذلك قطعا".وأوضح بقائي أن طهران ستستضيف، غدا الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا حول الملف النووي مع روسيا والصين، مشيرا إلى أن الدولتين عضوان في خطة العمل الشاملة المشتركة وعضوان دائمان في مجلس الأمن.كما أشار إلى وجود توافق كبير مع الصين وروسيا في العديد من الملفات، مشيرا إلى أن طهران أجرت مشاورات بناءة معهما خلال العام الماضي حول آلية إعادة العقوبات التلقائية.وبدأت إيران والولايات المتحدة مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي وشملت عدة جولات، لكنها توقفت بصورة كاملة في 13 يونيو/ حزيران الماضي، مع بدء الحرب بين إسرائيل وإيران وقصف واشنطن للمنشآت النووية الإيرانية، الذي أعقبه تعليق طهران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني