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عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
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عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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https://sarabic.ae/20250720/إيران-تتفق-مع-الترويكا-الأوروبية-لاستئناف-المفاوضات-النووية-1102836010.html
إيران تتفق مع الترويكا الأوروبية لاستئناف المفاوضات النووية
إيران تتفق مع الترويكا الأوروبية لاستئناف المفاوضات النووية
سبوتنيك عربي
توصلت إيران إلى اتفاق مع كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) لبدء محادثات حول برنامجها النووي. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T08:40+0000
2025-07-20T08:40+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع أن الاتفاق يشمل مبدأ استئناف المحادثات، فيما لا تزال المشاورات جارية لتحديد موعد ومكان انعقادها.وأوضح المصدر أن الدولة المستضيفة للمحادثات لم تُحدد بعد، رغم الحديث عن إمكانية عقدها خلال الأسبوع المقبل.وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.وتطالب أمريكا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، في حين تؤكد إيران أن التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل قبل التوصل إلى أي اتفاق.كما تشدد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات جدية لالتزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي.يشار إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونال ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومن جانبها ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250711/مستشار-خامنئي-إيران-تدرس-رسائل-أمريكية-لاستئناف-المفاوضات--1102604719.html
https://sarabic.ae/20250719/ترامب-إعادة-تشغيل-المواقع-النووية-المستهدفة-في-إيران-يستغرق-سنوات-1102824933.html
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العالم, إيران, بريطانيا, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, الاتفاق النووي الإيراني
العالم, إيران, بريطانيا, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, الاتفاق النووي الإيراني

إيران تتفق مع الترويكا الأوروبية لاستئناف المفاوضات النووية

08:40 GMT 20.07.2025
© AP Photo / Majid Asgaripourمنشأة نووية في إيران
منشأة نووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Majid Asgaripour
تابعنا عبر
توصلت إيران إلى اتفاق مع كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) لبدء محادثات حول برنامجها النووي.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع أن الاتفاق يشمل مبدأ استئناف المحادثات، فيما لا تزال المشاورات جارية لتحديد موعد ومكان انعقادها.
وأوضح المصدر أن الدولة المستضيفة للمحادثات لم تُحدد بعد، رغم الحديث عن إمكانية عقدها خلال الأسبوع المقبل.
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
مستشار خامنئي: إيران تدرس رسائل أمريكية لاستئناف المفاوضات
11 يوليو, 16:57 GMT
وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.
وتطالب أمريكا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، في حين تؤكد إيران أن التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل قبل التوصل إلى أي اتفاق.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
ترامب: إعادة تشغيل المواقع النووية المستهدفة في إيران يستغرق سنوات
أمس, 13:53 GMT
كما تشدد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات جدية لالتزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي.
يشار إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونال ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومن جانبها ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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