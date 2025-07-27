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https://sarabic.ae/20250727/عراقجي-يكشف-عن-محاولة-اغتياله-الأخيرة-خلال-حرب-الـ12-يوما-مع-إسرائيل-1103084452.html
عراقجي يكشف عن محاولة اغتياله الأخيرة خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل
عراقجي يكشف عن محاولة اغتياله الأخيرة خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، تفاصيل بشأن محاولة اغتياله خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل، متحدثا عن "سوء تفاهم" وقع في مسألة توقيت وقف... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T13:31+0000
2025-07-27T13:31+0000
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وقال عراقجي في تصريحات لوكالة "مهر"، إنه "أثناء الحرب، تم تفجير قنبلة في مكان سكننا، وكانت في المنزل المقابل لنا، وقد قبض الأصدقاء على الفاعلين، فيما حلقت طائرة دون طيار فوق رؤوسنا عدة مرات أثناء ذهابنا وعودتنا".وأضاف: "قبل إعلان وقف إطلاق النار، كان قد تم التصديق عليه في المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث تقرر أنه إذا طلب العدو وقف إطلاق نار دون شروط مسبقة، نقبل بذلك، وكان هذا القرار ذكيا وقويا جدا"، متابعا: "جميع قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي تقر بموافقة الإمام خامنئي ثم تعلن رسميا".وأردف عراقجي: "في الساعة الأولى صباحا، اتصلوا وأخبرونا أن الكيان الصهيوني مستعد لوقف هجماته من الساعة الرابعة صباحا. كانت هناك دول مختلفة تلعب دور الوسيط في هذا الاقتراح؛ لقد تحققت من الأمر مع قائد الحرس الثوري وأماكن أخرى، ثم أعلنا أننا لا نقبل وقف إطلاق النار أو توقف الحرب، بل فقط قلنا إذا هم لم يهاجموا، نحن أيضا لن نهاجم".وختم عراقجي بالقول: "كما رأيتم، بعد ذلك غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يعود الطيارون الإسرائيليون وأوقف إسرائيل، وتبين أن كل شيء كان من البداية بتنسيق مع الأمريكيين".وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، كان قد أُصيب بجروح طفيفة في ساقه، إثر هجوم استهدف اجتماعًا له مع كبار المسؤولين في طهران، خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.ونشر إعلام إيراني مشاهد مصورة، توثق لحظة محاولة إسرائيل اغتيال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الهجوم الإسرائيلي في الشهر الماضي.وأكد التلفزيون الإيراني، أن المشاهد المصورة توثق لحظة القصف الإسرائيلي لموقع سري غرب طهران، كان يحتضن اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة بزشكيان، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250721/البرلمان-الإيراني-العراق-يتابع-دوليا-اختراق-إسرائيل-لأجوائه-لاستهداف-إيران-1102889876.html
https://sarabic.ae/20250720/إيران-تستبدل-دفاعاتها-الجوية-المتضررة-في-الحرب-مع-إسرائيل-1102843515.html
https://sarabic.ae/20250719/طهران-وقف-إطلاق-النار-بين-إيران-وإسرائيل-هش-1102824448.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

عراقجي يكشف عن محاولة اغتياله الأخيرة خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل

13:31 GMT 27.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peresوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة "بريكس" المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
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كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، تفاصيل بشأن محاولة اغتياله خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل، متحدثا عن "سوء تفاهم" وقع في مسألة توقيت وقف النار.
وقال عراقجي في تصريحات لوكالة "مهر"، إنه "أثناء الحرب، تم تفجير قنبلة في مكان سكننا، وكانت في المنزل المقابل لنا، وقد قبض الأصدقاء على الفاعلين، فيما حلقت طائرة دون طيار فوق رؤوسنا عدة مرات أثناء ذهابنا وعودتنا".
وأضاف: "قبل إعلان وقف إطلاق النار، كان قد تم التصديق عليه في المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث تقرر أنه إذا طلب العدو وقف إطلاق نار دون شروط مسبقة، نقبل بذلك، وكان هذا القرار ذكيا وقويا جدا"، متابعا: "جميع قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي تقر بموافقة الإمام خامنئي ثم تعلن رسميا".
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
البرلمان الإيراني: العراق يتابع دوليا اختراق إسرائيل لأجوائه لاستهداف إيران
21 يوليو, 18:31 GMT
وأردف عراقجي: "في الساعة الأولى صباحا، اتصلوا وأخبرونا أن الكيان الصهيوني مستعد لوقف هجماته من الساعة الرابعة صباحا. كانت هناك دول مختلفة تلعب دور الوسيط في هذا الاقتراح؛ لقد تحققت من الأمر مع قائد الحرس الثوري وأماكن أخرى، ثم أعلنا أننا لا نقبل وقف إطلاق النار أو توقف الحرب، بل فقط قلنا إذا هم لم يهاجموا، نحن أيضا لن نهاجم".
وختم عراقجي بالقول: "كما رأيتم، بعد ذلك غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يعود الطيارون الإسرائيليون وأوقف إسرائيل، وتبين أن كل شيء كان من البداية بتنسيق مع الأمريكيين".
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، كان قد أُصيب بجروح طفيفة في ساقه، إثر هجوم استهدف اجتماعًا له مع كبار المسؤولين في طهران، خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
إيران تستبدل دفاعاتها الجوية المتضررة في الحرب مع إسرائيل
20 يوليو, 14:20 GMT
ونشر إعلام إيراني مشاهد مصورة، توثق لحظة محاولة إسرائيل اغتيال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الهجوم الإسرائيلي في الشهر الماضي.
وأكد التلفزيون الإيراني، أن المشاهد المصورة توثق لحظة القصف الإسرائيلي لموقع سري غرب طهران، كان يحتضن اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة بزشكيان، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
محاولات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية فوق تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
طهران: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "هش"
19 يوليو, 13:15 GMT
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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