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https://sarabic.ae/20250721/البرلمان-الإيراني-العراق-يتابع-دوليا-اختراق-إسرائيل-لأجوائه-لاستهداف-إيران-1102889876.html
البرلمان الإيراني: العراق يتابع دوليا اختراق إسرائيل لأجوائه لاستهداف إيران
البرلمان الإيراني: العراق يتابع دوليا اختراق إسرائيل لأجوائه لاستهداف إيران
سبوتنيك عربي
كشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، قال لدى استقبال وفد إيراني، إن هدف إسرائيل من عدوانها... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T18:31+0000
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وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن أعضاء الوفد الإيراني أشادوا بمواقف المسؤولين والمرجعية العراقية في العراق من العدوان الصهيوني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف أنه "تم التأكيد على ضرورة اعتبار إسرائيل كيانا معتديا في المحافل الدولية، والتشديد على أنه لا فرق بين هذا الكيان والولايات المتحدة، فجميع جرائم الصهاينة تنفذ بدعم أمريكي مباشر".وصرّح رضائي: "لقد جرى في هذا الاجتماع، التعبير عن القلق إزاء السياسات التوسعية والعدوانية للكيان الصهيوني، والتي تنفذ بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التركيز على أن السبيل الى مواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي يكمن في الوحدة بين دول المنطقة".وأشار المسوؤل البرلماني إلى التأكيد، خلال اللقاء مع السوداني، على "ضرورة تأمين الحدود المشتركة مع العراق، لمنع الأعداء من إلحاق الضرر بين البلدين".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250720/إيران-تستبدل-دفاعاتها-الجوية-المتضررة-في-الحرب-مع-إسرائيل-1102843515.html
https://sarabic.ae/20250719/طهران-وقف-إطلاق-النار-بين-إيران-وإسرائيل-هش-1102824448.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم

البرلمان الإيراني: العراق يتابع دوليا اختراق إسرائيل لأجوائه لاستهداف إيران

18:31 GMT 21.07.2025
© Twitter/alsouriaالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Twitter/alsouria
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كشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، قال لدى استقبال وفد إيراني، إن هدف إسرائيل من عدوانها على إيران لم يكن وقف تخصيب اليورانيوم وإنما منع الازدهار والتقدم".
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن أعضاء الوفد الإيراني أشادوا بمواقف المسؤولين والمرجعية العراقية في العراق من العدوان الصهيوني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف أنه "تم التأكيد على ضرورة اعتبار إسرائيل كيانا معتديا في المحافل الدولية، والتشديد على أنه لا فرق بين هذا الكيان والولايات المتحدة، فجميع جرائم الصهاينة تنفذ بدعم أمريكي مباشر".
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
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أمس, 14:20 GMT
وصرّح رضائي: "لقد جرى في هذا الاجتماع، التعبير عن القلق إزاء السياسات التوسعية والعدوانية للكيان الصهيوني، والتي تنفذ بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التركيز على أن السبيل الى مواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي يكمن في الوحدة بين دول المنطقة".
وأشار المسوؤل البرلماني إلى التأكيد، خلال اللقاء مع السوداني، على "ضرورة تأمين الحدود المشتركة مع العراق، لمنع الأعداء من إلحاق الضرر بين البلدين".
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
محاولات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية فوق تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
طهران: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "هش"
19 يوليو, 13:15 GMT
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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