https://sarabic.ae/20250720/إيران-تستبدل-دفاعاتها-الجوية-المتضررة-في-الحرب-مع-إسرائيل-1102843515.html

إيران تستبدل دفاعاتها الجوية المتضررة في الحرب مع إسرائيل

إيران تستبدل دفاعاتها الجوية المتضررة في الحرب مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، استبدال أنظمة الدفاع الجوي التي تضررت خلال الحرب مع إسرائيل الشهر الماضي. 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T14:20+0000

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2025-07-20T14:20+0000

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وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال نائب قائد العمليات بالجيش الإيراني، محمود موسوي، إن "أولى خطوات العدو، في حرب الـ12 المفروضة، كانت ضد أنظمة الرادار والدفاع في البلاد، وكان رفاقنا في قوة الدفاع الجوي للجيش على أهبة الاستعداد لمواجهة العدو ليلًا نهارا".وأضاف الأدميرال موسوي أن "العدو لم يدخل الحرب وحيدًا، وأن الولايات المتحدة وحلف الناتو ساعداه"، متابعا: "قدرات القوات المسلحة الإيرانية أكبر من قدرة الكيان الصهيوني غير الشرعي على مواجهتها، لكن حماة الكيان الغاصب ساعدوه بجمع المعلومات قبل أشهر، ونحن نعتبر أمريكا متواطئة في جريمته".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

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