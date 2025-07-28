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https://sarabic.ae/20250728/تشمل-مخططات-لاغتيال-35-مسؤولا-إيران-تكشف-عن-إحباط-مؤامرة-غربية-شاملة-خلال-حرب-الـ12-يوما-1103117345.html
تشمل مخططات لاغتيال 35 مسؤولا.. إيران تكشف عن إحباط مؤامرة غربية شاملة خلال حرب الـ12 يوما
تشمل مخططات لاغتيال 35 مسؤولا.. إيران تكشف عن إحباط مؤامرة غربية شاملة خلال حرب الـ12 يوما
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الإثنين، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل عمليات أمنية واستخباراتية معقدة نفذت خلال ما وصفته بـ"الدفاع المقدس" في حرب استمرت 12... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T11:39+0000
2025-07-28T11:42+0000
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وأشار البيان إلى أن الحرب لم تكن فقط عسكرية، بل تضمنت هجمات إلكترونية، ومحاولات اغتيال، وتجنيد جماعات إرهابية، وشن حملات نفسية وعمليات تخريب داخلية. وذكرت الوزارة أنها أحبطت 35 محاولة اغتيال استهدفت مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين، واعتقلت 20 جاسوسا مرتبطين بالموساد في 13 محافظة، كما أنها فككت قواعد سرية ومراكز تجسس قرب الحدود، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأعلنت عن تفكيك قاعدة تضم 300 عنصر إرهابي أجنبي جنوب شرق البلاد، وكشف تحركات لتنظيمات مثل تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) و"جماعة المنافقين" وبعض الجماعات الانفصالية، إلى جانب إحباط عمليات تهدف لتقسيم البلاد أو السيطرة على أراضٍ حدودية. كما كشفت وزارة الأمن الإيرانية عن تنفيذ عمليات هجومية استخباراتية داخل الأراضي المحتلة، وتسلل إلى البنية المعلوماتية لإسرائيل، والحصول على وثائق حساسة تتعلق بمواقع نووية وعسكرية. كما أعلنت الوزارة عن تنفيذ عمليات سيبرانية مضادة، ومراقبة مكثفة للفضاء الإلكتروني، ورصد شبكات التجسس والدعوات التخريبية، مع الكشف عن عشرات المستودعات والمهربين المرتبطين بتهريب السلاح إلى الداخل. وفي ختام البيان، أكدت وزارة الأمن الإيرانية أن "الحرب لم تنته، وأن اليقظة الأمنية مستمرة"، مشيدة بدور المواطنين في كشف التهديدات، وتعهدت بمواصلة "الجهاد الأمني" لحماية البلاد من المؤامرات الخارجية والداخلية.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250727/عراقجي-يكشف-عن-محاولة-اغتياله-الأخيرة-خلال-حرب-الـ12-يوما-مع-إسرائيل-1103084452.html
https://sarabic.ae/20250720/إعلام-إيراني-ينشر-لحظة-محاولة-اغتيال-الرئيس-بزشكيان-بصاروخ-إسرائيلي-فيديو-1102834804.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

تشمل مخططات لاغتيال 35 مسؤولا.. إيران تكشف عن إحباط مؤامرة غربية شاملة خلال حرب الـ12 يوما

11:39 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 11:42 GMT 28.07.2025)
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أصدرت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الإثنين، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل عمليات أمنية واستخباراتية معقدة نفذت خلال ما وصفته بـ"الدفاع المقدس" في حرب استمرت 12 يوما، مؤكدة أنها واجهت خلالها تحالفا استخباراتيا واسعاً بقيادة أمريكا وإسرائيل وعدد من الدول الأوروبية.
وأشار البيان إلى أن الحرب لم تكن فقط عسكرية، بل تضمنت هجمات إلكترونية، ومحاولات اغتيال، وتجنيد جماعات إرهابية، وشن حملات نفسية وعمليات تخريب داخلية.
وذكرت الوزارة أنها أحبطت 35 محاولة اغتيال استهدفت مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين، واعتقلت 20 جاسوسا مرتبطين بالموساد في 13 محافظة، كما أنها فككت قواعد سرية ومراكز تجسس قرب الحدود، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
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وأعلنت عن تفكيك قاعدة تضم 300 عنصر إرهابي أجنبي جنوب شرق البلاد، وكشف تحركات لتنظيمات مثل تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) و"جماعة المنافقين" وبعض الجماعات الانفصالية، إلى جانب إحباط عمليات تهدف لتقسيم البلاد أو السيطرة على أراضٍ حدودية.
كما كشفت وزارة الأمن الإيرانية عن تنفيذ عمليات هجومية استخباراتية داخل الأراضي المحتلة، وتسلل إلى البنية المعلوماتية لإسرائيل، والحصول على وثائق حساسة تتعلق بمواقع نووية وعسكرية.
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كما أعلنت الوزارة عن تنفيذ عمليات سيبرانية مضادة، ومراقبة مكثفة للفضاء الإلكتروني، ورصد شبكات التجسس والدعوات التخريبية، مع الكشف عن عشرات المستودعات والمهربين المرتبطين بتهريب السلاح إلى الداخل.
وفي ختام البيان، أكدت وزارة الأمن الإيرانية أن "الحرب لم تنته، وأن اليقظة الأمنية مستمرة"، مشيدة بدور المواطنين في كشف التهديدات، وتعهدت بمواصلة "الجهاد الأمني" لحماية البلاد من المؤامرات الخارجية والداخلية.
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
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