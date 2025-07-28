ترامب: واشنطن مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية مجددا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250728/ترامب-واشنطن-مستعدة-لضرب-البنية-التحتية-النووية-الإيرانية-مجددا-1103123129.html
ترامب: واشنطن مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية مجددا
ترامب: واشنطن مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية مجددا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية مجددا إذا واصلت إيران العمل على... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T13:40+0000
2025-07-28T13:49+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194895_0:11:1668:949_1920x0_80_0_0_7dbf4faf2e537f77854ce67b47c685b6.jpg
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في إسكتلندا: "لقد دمرنا إمكاناتهم النووية. يمكنهم البدء من جديد. إذا فعلوا ذلك، فسندمرها أسرع مما تتخيلون. سيتعين علينا القيام بذلك. سنفعل ذلك بسعادة وعلنية وفرح. إيران ترسل إشارات سيئة. أقول لكم، بالنسبة لدولة دمرت للتو، إنهم يرسلون إشارات سيئة للغاية، وإشارات سيئة للغاية، ويجب ألا يفعلوا ذلك".ووفقًا لنائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، أبلغ الجانب الإيراني ممثلي "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، الجمعة الماضية، أن من حقه مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضي الجمهورية الإسلامية فقط.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو/حزيران. بعد ذلك، شنت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو/حزيران، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن. كما قال إن إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، "أن تنهي رسميًا حرب الأيام الاثني عشر".إسرائيل تخاطب خامنئي: لا تهددنا فذراعنا الطولى ستصل إلى طهران مجدداإيران: تعليق التعاون مع الوكالة الذرية يجب أن يتم وفقا للقانون
https://sarabic.ae/20250728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحذر-إيران-سنفاجئكم-مرة-أخرى-1103107814.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194895_136:0:1619:1112_1920x0_80_0_0_e61f355eee4b0c250cb52996afed9e0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

ترامب: واشنطن مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية مجددا

13:40 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 13:49 GMT 28.07.2025)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية مجددا إذا واصلت إيران العمل على إمكاناتها النووية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في إسكتلندا: "لقد دمرنا إمكاناتهم النووية. يمكنهم البدء من جديد. إذا فعلوا ذلك، فسندمرها أسرع مما تتخيلون. سيتعين علينا القيام بذلك. سنفعل ذلك بسعادة وعلنية وفرح. إيران ترسل إشارات سيئة. أقول لكم، بالنسبة لدولة دمرت للتو، إنهم يرسلون إشارات سيئة للغاية، وإشارات سيئة للغاية، ويجب ألا يفعلوا ذلك".
ووفقًا لنائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، أبلغ الجانب الإيراني ممثلي "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، الجمعة الماضية، أن من حقه مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضي الجمهورية الإسلامية فقط.
وفي ليلة 13 يونيو/حزيران، شنت إسرائيل عمليةً ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران: سنفاجئكم مرة أخرى
10:38 GMT
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو/حزيران. بعد ذلك، شنت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو/حزيران، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن. كما قال إن إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، "أن تنهي رسميًا حرب الأيام الاثني عشر".
إسرائيل تخاطب خامنئي: لا تهددنا فذراعنا الطولى ستصل إلى طهران مجددا
إيران: تعليق التعاون مع الوكالة الذرية يجب أن يتم وفقا للقانون
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала