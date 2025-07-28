https://sarabic.ae/20250728/ترامب-واشنطن-مستعدة-لضرب-البنية-التحتية-النووية-الإيرانية-مجددا-1103123129.html

ترامب: واشنطن مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية مجددا

ترامب: واشنطن مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية مجددا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية مجددا إذا واصلت إيران العمل على... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T13:40+0000

2025-07-28T13:40+0000

2025-07-28T13:49+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194895_0:11:1668:949_1920x0_80_0_0_7dbf4faf2e537f77854ce67b47c685b6.jpg

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في إسكتلندا: "لقد دمرنا إمكاناتهم النووية. يمكنهم البدء من جديد. إذا فعلوا ذلك، فسندمرها أسرع مما تتخيلون. سيتعين علينا القيام بذلك. سنفعل ذلك بسعادة وعلنية وفرح. إيران ترسل إشارات سيئة. أقول لكم، بالنسبة لدولة دمرت للتو، إنهم يرسلون إشارات سيئة للغاية، وإشارات سيئة للغاية، ويجب ألا يفعلوا ذلك".ووفقًا لنائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، أبلغ الجانب الإيراني ممثلي "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، الجمعة الماضية، أن من حقه مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضي الجمهورية الإسلامية فقط.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو/حزيران. بعد ذلك، شنت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو/حزيران، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن. كما قال إن إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، "أن تنهي رسميًا حرب الأيام الاثني عشر".إسرائيل تخاطب خامنئي: لا تهددنا فذراعنا الطولى ستصل إلى طهران مجدداإيران: تعليق التعاون مع الوكالة الذرية يجب أن يتم وفقا للقانون

https://sarabic.ae/20250728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحذر-إيران-سنفاجئكم-مرة-أخرى-1103107814.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران