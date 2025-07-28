https://sarabic.ae/20250728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحذر-إيران-سنفاجئكم-مرة-أخرى-1103107814.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران: سنفاجئكم مرة أخرى
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران: سنفاجئكم مرة أخرى
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب تستعد لمفاجأة إيران مجددا، محذرا طهران من مغبة مواصلة تهديداتها، منذ انتهاء المواجهات بين البلدين، الشهر... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش زيارته إلى مدينة حولون جنوبي تل أبيب، التي تعرضت لأضرار جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.وقال كاتس: "على قادة إيران أن يتوقفوا عن تهديدنا"، مؤكدا أن إسرائيل وجهت "ضربة قاضية" للبرنامج النووي الإيراني.وأردف: "بفضل احترافية وحنكة الجيش الإسرائيلي، تمكنت تل أبيب من إزالة خطر التدمير الذي كان يهددها"، مضيفا: "تل أبيب لن تتردد في اتخاذ خطوات مماثلة إذا استدعت الضرورة".وكان كاتس قد أطلق، يوم الأحد، تحذيرا مباشرا للمرشد الإيراني علي خامنئي، قائلا إن "أذرع إسرائيل الطويلة ستصل إلى خامنئي شخصيا إذا استمرت طهران في تهديد بلاده".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
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وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران: سنفاجئكم مرة أخرى
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب تستعد لمفاجأة إيران مجددا، محذرا طهران من مغبة مواصلة تهديداتها، منذ انتهاء المواجهات بين البلدين، الشهر الماضي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش زيارته إلى مدينة حولون جنوبي تل أبيب، التي تعرضت لأضرار جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
وقال كاتس: "على قادة إيران أن يتوقفوا عن تهديدنا"، مؤكدا أن إسرائيل
وجهت "ضربة قاضية" للبرنامج النووي الإيراني.
وأردف: "بفضل احترافية وحنكة الجيش الإسرائيلي، تمكنت تل أبيب من إزالة خطر التدمير الذي كان يهددها"، مضيفا: "تل أبيب لن تتردد في اتخاذ خطوات مماثلة إذا استدعت الضرورة".
وكان كاتس قد أطلق، يوم الأحد، تحذيرا مباشرا
للمرشد الإيراني علي خامنئي، قائلا إن "أذرع إسرائيل الطويلة ستصل إلى خامنئي شخصيا إذا استمرت طهران في تهديد بلاده".
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب قصف إيران
لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.