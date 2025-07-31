https://sarabic.ae/20250731/عراقجي-إيران-لن-تقبل-بأن-تمضي-الأمور-كما-كانت-عليه-قبل-حرب-الـ12-يوم-مع-إسرائيل-1103211478.html
عراقجي: إيران لن تقبل بأن تمضي الأمور كما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوم مع إسرائيل
عراقجي: إيران لن تقبل بأن تمضي الأمور كما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوم مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، على "ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية، تعويضات لإيران عن الأضرار التي لحقت بها". 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T05:21+0000
2025-07-31T05:21+0000
2025-07-31T05:21+0000
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وقال عراقجي، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن "التعويضات الأمريكية يجب أن تكون قبل الدخول في مفاوضات نووية"، مشيرًا إلى "تبادل الرسائل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال الحرب وبعد انتهائها".وأضاف أن "طهران لن توافق على العودة إلى الوضع المعتاد كما في السابق بعد القتال مع إسرائيل الذي دام 12 يوما"، متابعًا: "يجب عليهم أن يوضحوا لماذا هاجمونا في منتصف المفاوضات وأن يضمنوا عدم تكرار ذلك أثناء المفاوضات المقبلة".وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "طهران لا تزال تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم"، مؤكدًا أنه "لا يمكن التوصل لاتفاق ما دام (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، يطلب موافقتنا على وقف التخصيب".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات خاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
https://sarabic.ae/20250728/ترامب-واشنطن-مستعدة-لضرب-البنية-التحتية-النووية-الإيرانية-مجددا-1103123129.html
https://sarabic.ae/20250729/خامنئي-البرنامج-النووي-وعمليات-التخصيب-مجرد-ذريعة-لمهاجمة-إيران-1103155292.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
عراقجي: إيران لن تقبل بأن تمضي الأمور كما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوم مع إسرائيل
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، على "ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية، تعويضات لإيران عن الأضرار التي لحقت بها".
وقال عراقجي، في تصريحات لصحيفة
"فايننشال تايمز"، إن "التعويضات الأمريكية يجب أن تكون قبل الدخول في مفاوضات نووية"، مشيرًا إلى "تبادل الرسائل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال الحرب وبعد انتهائها".
وأضاف أن "طهران لن توافق على العودة إلى الوضع المعتاد كما في السابق بعد القتال مع إسرائيل الذي دام 12 يوما"، متابعًا: "يجب عليهم أن يوضحوا لماذا هاجمونا في منتصف المفاوضات وأن يضمنوا عدم تكرار ذلك أثناء المفاوضات المقبلة".
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "طهران لا تزال تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم
"، مؤكدًا أنه "لا يمكن التوصل لاتفاق ما دام (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، يطلب موافقتنا على وقف التخصيب".
وأوضح عراقجي أنه "يحتاج إلى إقناع القيادة العليا في إيران، بأن الطرف الآخر يأتي إلى المفاوضات بعزم حقيقي للتوصل إلى اتفاق يربح فيه الجميع"، مؤكدًا أن "الحرب عززت من المعارضة المتنامية للمفاوضات داخل دوائر الحكم في إيران".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات خاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا،
وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة
من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".