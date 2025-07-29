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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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المقهى الثقافي
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أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
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خامنئي: البرنامج النووي وعمليات التخصيب مجرد "ذريعة" لمهاجمة إيران
خامنئي: البرنامج النووي وعمليات التخصيب مجرد "ذريعة" لمهاجمة إيران
سبوتنيك عربي
اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، "الغرب بالتذرع بالبرنامج النووي والتخصيب، لمهاجمة إيران". 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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2025-07-29T10:52+0000
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وقال خامنئي إن "البرنامج النووي وعمليات التخصيب مجرد ذريعة لمهاجمة إيران"، مؤكدًا أن "إيران أظهرت للعالم متانة غير مسبوقة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأضاف: "ما يعارضه الاستكبار العالمي، وفي مقدّمته الولايات المتحدة، هو الدين الذي تتمسكون به، وهذه المعرفة التي تمتلكونها"، متابعًا: "إنهم يعادون إيمان هذا الشعب العميق والواسع، ويعارضون هذه الوحدة التي تتجلى تحت راية الإسلام والقرآن، ويقفون ضد تقدمنا العلمي".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، "مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، مجددًا إذا واصلت إيران العمل على إمكاناتها النووية".ووفقًا لمجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أبلغ الجانب الإيراني ممثلي "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، الجمعة الماضية، أن من حقه مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضي الجمهورية الإسلامية فقط.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته ، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
https://sarabic.ae/20250724/عراقجي-إيران-ستستمر-بتخصيب-اليورانيوم-ومفاوضات-الغد-تأتي-في-سياق-المفاوضات-السابقة-1103002729.html
https://sarabic.ae/20250724/إيران-اتهامنا-بتخصيب-اليورانيوم-بهدف-امتلاك-سلاح-نووي-كذبة-كبيرة-1102973408.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

خامنئي: البرنامج النووي وعمليات التخصيب مجرد "ذريعة" لمهاجمة إيران

10:52 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، "الغرب بالتذرع بالبرنامج النووي والتخصيب، لمهاجمة إيران".
وقال خامنئي إن "البرنامج النووي وعمليات التخصيب مجرد ذريعة لمهاجمة إيران"، مؤكدًا أن "إيران أظهرت للعالم متانة غير مسبوقة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأضاف: "ما يعارضه الاستكبار العالمي، وفي مقدّمته الولايات المتحدة، هو الدين الذي تتمسكون به، وهذه المعرفة التي تمتلكونها"، متابعًا: "إنهم يعادون إيمان هذا الشعب العميق والواسع، ويعارضون هذه الوحدة التي تتجلى تحت راية الإسلام والقرآن، ويقفون ضد تقدمنا العلمي".
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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، "مستعدة لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، مجددًا إذا واصلت إيران العمل على إمكاناتها النووية".
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في إسكتلندا: "لقد دمرنا إمكاناتهم النووية. يمكنهم البدء من جديد. إذا فعلوا ذلك، فسندمرها أسرع مما تتخيلون. سيتعين علينا القيام بذلك. سنفعل ذلك بسعادة وعلنية وفرح. إيران ترسل إشارات سيئة. أقول لكم، بالنسبة لدولة دُمرت للتو، إنهم يرسلون إشارات سيئة للغاية، وإشارات سيئة للغاية، ويجب ألا يفعلوا ذلك".
ووفقًا لمجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أبلغ الجانب الإيراني ممثلي "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، الجمعة الماضية، أن من حقه مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضي الجمهورية الإسلامية فقط.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
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بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته ، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
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