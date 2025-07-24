إيران: اتهامنا بتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك سلاح نووي "كذبة كبيرة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250724/إيران-اتهامنا-بتخصيب-اليورانيوم-بهدف-امتلاك-سلاح-نووي-كذبة-كبيرة-1102973408.html
إيران: اتهامنا بتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك سلاح نووي "كذبة كبيرة"
إيران: اتهامنا بتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك سلاح نووي "كذبة كبيرة"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن مسألة بناء الثقة في برنامج طهران النووي مرتبطة بكيفية رفع العقوبات عنها، مشيرة إلى أن هذين الملفين شكلا محور المفاوضات مع... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T05:36+0000
2025-07-24T05:36+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:106:2712:1632_1920x0_80_0_0_82e6e1eacd1025cc72417f912349145c.jpg
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، خلال إيجاز صحفي على هامش فعاليات أممية في نيويورك، إن "الجولات الخمس من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تركزت على قضيتين أساسيتين: أولاً الإجراءات المتعلقة ببناء الثقة وزيادة الشفافية أو ما يسمى بتعزيز الثقة في البرنامج النووي الإيراني، وثانياً مسألة رفع العقوبات"، مضيفاً أن "هذين العنصرين كانا دائماً في صميم المحادثات مع الأمريكيين".ووصف غريب آبادي الاجتماع المقرر يوم الجمعة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث بالمهم جدا، قائلا: "إن ممثلي الدول الأوروبية الثلاث اتصلوا قبل أيام بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأبدوا حرصهم على التوصل إلى سبيل لإدارة الوضع".كما وصف الاتهامات الموجهة لإيران بسعيها لتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك السلاح النووي، بأنها "كذبة كبيرة"، قائلا: "لكل دولة الحق في اختيار مسارها التنموي، وإيران اختارت العمل على مشاريع وتقنيات متطورة، منها التخصيب".وأعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أمس الأربعاء، أن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران.وأضاف نائب الوزير للصحفيين خلال زيارة لنيويورك: "سيأتي الوفد إلى إيران، لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)"، وفقا لوسائل إعلام غربية.يُشار إلى أن محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أعلن عن اكتشاف "شرائح تجسس مشبوهة في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء تفتيشهم المواقع النووية الإيرانية".وفي مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية، انتقد نبويان، أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: "نسأل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، لديك الآن ادعاءات حول 3 من مواقعنا، تقول إنها لم تُحل بعد، هل الأمر فقط أن إسرائيل زودتكم بمعلومات عن مراكزنا هذه؟ هل زودتكم إسرائيل بوثائق منا؟ ولكن لماذا تستمعون إلى إسرائيل؟ هل هي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي؟ لهذا السبب نقول إنكم تتجسسون".وأضاف نبويان: "النقطة الثانية المثيرة للاهتمام هي أن وزارة استخباراتنا ذهبت وأحضرت 10 ملايين وثيقة من إسرائيل، ومن المثير للاهتمام معرفة أننا، كأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، يجب أن نقدم تقاريرنا إلى الوكالة، لكن غروسي قدم تقاريرنا إلى إسرائيل! غروسي! عندما نقول تجسس، فإننا نقول ذلك بأدلة".وتابع: "في الماضي، عندما كنا نقدم تقارير سرية للوكالة، قبل مناقشتها في الوكالة، كانت المعلومات تُنشر في الصحف، هذا في حين أن نشر هذه المعلومات محظور ويجب محاسبة الوكالة. الصحف الإسرائيلية والأمريكية تنشر معلوماتنا".وصادق البرلمان الإيراني، مطلع الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".يُذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250723/مسؤولون-إيرانيون-الحرائق-الغامضة-في-إيران-تخريبية-ولا-نستبعد-دورا-إسرائيليا-1102925981.html
https://sarabic.ae/20250723/ممثلو-روسيا-والصين-وإيران-يناقشون-القضايا-النووية-في-طهران-1102925197.html
https://sarabic.ae/20250722/ترامب-سنشن-ضربات-جديدة-على-منشآت-إيران-النووية-إذا-لزم-الأمر-1102894865.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:0:2712:2034_1920x0_80_0_0_59ad96ad81deac05231db9f2e01e5360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إيران: اتهامنا بتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك سلاح نووي "كذبة كبيرة"

05:36 GMT 24.07.2025
© AP Photo / Ronald Zakوکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Ronald Zak
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن مسألة بناء الثقة في برنامج طهران النووي مرتبطة بكيفية رفع العقوبات عنها، مشيرة إلى أن هذين الملفين شكلا محور المفاوضات مع واشنطن.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، خلال إيجاز صحفي على هامش فعاليات أممية في نيويورك، إن "الجولات الخمس من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تركزت على قضيتين أساسيتين: أولاً الإجراءات المتعلقة ببناء الثقة وزيادة الشفافية أو ما يسمى بتعزيز الثقة في البرنامج النووي الإيراني، وثانياً مسألة رفع العقوبات"، مضيفاً أن "هذين العنصرين كانا دائماً في صميم المحادثات مع الأمريكيين".
ووصف غريب آبادي الاجتماع المقرر يوم الجمعة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث بالمهم جدا، قائلا: "إن ممثلي الدول الأوروبية الثلاث اتصلوا قبل أيام بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأبدوا حرصهم على التوصل إلى سبيل لإدارة الوضع".
حريق في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
‌‏مسؤولون إيرانيون: الحرائق الغامضة في إيران "تخريبية" ولا نستبعد دورا إسرائيليا
أمس, 05:30 GMT
كما وصف الاتهامات الموجهة لإيران بسعيها لتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك السلاح النووي، بأنها "كذبة كبيرة"، قائلا: "لكل دولة الحق في اختيار مسارها التنموي، وإيران اختارت العمل على مشاريع وتقنيات متطورة، منها التخصيب".
وأعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أمس الأربعاء، أن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران.
وأضاف نائب الوزير للصحفيين خلال زيارة لنيويورك: "سيأتي الوفد إلى إيران، لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
يُشار إلى أن محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أعلن عن اكتشاف "شرائح تجسس مشبوهة في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء تفتيشهم المواقع النووية الإيرانية".
منشأة نووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
روسيا والصين تناقشان القضايا النووية في إيران
أمس, 04:29 GMT
وفي مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية، انتقد نبويان، أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: "نسأل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، لديك الآن ادعاءات حول 3 من مواقعنا، تقول إنها لم تُحل بعد، هل الأمر فقط أن إسرائيل زودتكم بمعلومات عن مراكزنا هذه؟ هل زودتكم إسرائيل بوثائق منا؟ ولكن لماذا تستمعون إلى إسرائيل؟ هل هي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي؟ لهذا السبب نقول إنكم تتجسسون".
وأضاف نبويان: "النقطة الثانية المثيرة للاهتمام هي أن وزارة استخباراتنا ذهبت وأحضرت 10 ملايين وثيقة من إسرائيل، ومن المثير للاهتمام معرفة أننا، كأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، يجب أن نقدم تقاريرنا إلى الوكالة، لكن غروسي قدم تقاريرنا إلى إسرائيل! غروسي! عندما نقول تجسس، فإننا نقول ذلك بأدلة".
وتابع: "في الماضي، عندما كنا نقدم تقارير سرية للوكالة، قبل مناقشتها في الوكالة، كانت المعلومات تُنشر في الصحف، هذا في حين أن نشر هذه المعلومات محظور ويجب محاسبة الوكالة. الصحف الإسرائيلية والأمريكية تنشر معلوماتنا".

وصادق البرلمان الإيراني، مطلع الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
ترامب: سنشن ضربات جديدة على منشآت إيران النووية "إذا لزم الأمر"
22 يوليو, 00:58 GMT
وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".
كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".

يُذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала