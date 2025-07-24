https://sarabic.ae/20250724/إيران-اتهامنا-بتخصيب-اليورانيوم-بهدف-امتلاك-سلاح-نووي-كذبة-كبيرة-1102973408.html

إيران: اتهامنا بتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك سلاح نووي "كذبة كبيرة"

إيران: اتهامنا بتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك سلاح نووي "كذبة كبيرة"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن مسألة بناء الثقة في برنامج طهران النووي مرتبطة بكيفية رفع العقوبات عنها، مشيرة إلى أن هذين الملفين شكلا محور المفاوضات مع... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T05:36+0000

2025-07-24T05:36+0000

2025-07-24T05:36+0000

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وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، خلال إيجاز صحفي على هامش فعاليات أممية في نيويورك، إن "الجولات الخمس من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تركزت على قضيتين أساسيتين: أولاً الإجراءات المتعلقة ببناء الثقة وزيادة الشفافية أو ما يسمى بتعزيز الثقة في البرنامج النووي الإيراني، وثانياً مسألة رفع العقوبات"، مضيفاً أن "هذين العنصرين كانا دائماً في صميم المحادثات مع الأمريكيين".ووصف غريب آبادي الاجتماع المقرر يوم الجمعة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث بالمهم جدا، قائلا: "إن ممثلي الدول الأوروبية الثلاث اتصلوا قبل أيام بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأبدوا حرصهم على التوصل إلى سبيل لإدارة الوضع".كما وصف الاتهامات الموجهة لإيران بسعيها لتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك السلاح النووي، بأنها "كذبة كبيرة"، قائلا: "لكل دولة الحق في اختيار مسارها التنموي، وإيران اختارت العمل على مشاريع وتقنيات متطورة، منها التخصيب".وأعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أمس الأربعاء، أن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران.وأضاف نائب الوزير للصحفيين خلال زيارة لنيويورك: "سيأتي الوفد إلى إيران، لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)"، وفقا لوسائل إعلام غربية.يُشار إلى أن محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أعلن عن اكتشاف "شرائح تجسس مشبوهة في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء تفتيشهم المواقع النووية الإيرانية".وفي مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية، انتقد نبويان، أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: "نسأل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، لديك الآن ادعاءات حول 3 من مواقعنا، تقول إنها لم تُحل بعد، هل الأمر فقط أن إسرائيل زودتكم بمعلومات عن مراكزنا هذه؟ هل زودتكم إسرائيل بوثائق منا؟ ولكن لماذا تستمعون إلى إسرائيل؟ هل هي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي؟ لهذا السبب نقول إنكم تتجسسون".وأضاف نبويان: "النقطة الثانية المثيرة للاهتمام هي أن وزارة استخباراتنا ذهبت وأحضرت 10 ملايين وثيقة من إسرائيل، ومن المثير للاهتمام معرفة أننا، كأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، يجب أن نقدم تقاريرنا إلى الوكالة، لكن غروسي قدم تقاريرنا إلى إسرائيل! غروسي! عندما نقول تجسس، فإننا نقول ذلك بأدلة".وتابع: "في الماضي، عندما كنا نقدم تقارير سرية للوكالة، قبل مناقشتها في الوكالة، كانت المعلومات تُنشر في الصحف، هذا في حين أن نشر هذه المعلومات محظور ويجب محاسبة الوكالة. الصحف الإسرائيلية والأمريكية تنشر معلوماتنا".وصادق البرلمان الإيراني، مطلع الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".يُذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

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