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https://sarabic.ae/20250723/مسؤولون-إيرانيون-الحرائق-الغامضة-في-إيران-تخريبية-ولا-نستبعد-دورا-إسرائيليا-1102925981.html
‌‏مسؤولون إيرانيون: الحرائق الغامضة في إيران "تخريبية" ولا نستبعد دورا إسرائيليا
‌‏مسؤولون إيرانيون: الحرائق الغامضة في إيران "تخريبية" ولا نستبعد دورا إسرائيليا
سبوتنيك عربي
قال ‌‏مسؤولون إيرانيون، اليوم الأربعاء، إن الحرائق الغامضة التي اندلعت في إيران في الآونة الأخيرة، "أعمال تخريبية". 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T05:30+0000
2025-07-23T05:30+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن المسؤولين الإيرانيين قولهم إنهم "لا يستبعدون وقوف إسرائيل وراء الحرائق المنتشرة مؤخرا"، مؤكدين أن "بعض الحرائق كانت متعمدة عبر عملاء لجهات معادية".واندلع حريق، أمس الثلاثاء، في مجمع تجاري في المنطقة الحرة بميناء أنزلي شمال إيران، حسب ما ذكر موقع "شبكة أخبار الطلاب" الإيراني، موضحا أن رجال الإطفاء عملوا على إخماده.وقبلها بيوم، اندلع حريق كبير بمصنع للمنتجات النفطية على طريق زيار شرقي أصفهان، ضمن سلسلة حرائق وقعت في الىونة الأخيرة في إيران.يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250721/البرلمان-الإيراني-العراق-يتابع-دوليا-اختراق-إسرائيل-لأجوائه-لاستهداف-إيران-1102889876.html
https://sarabic.ae/20250720/إيران-تستبدل-دفاعاتها-الجوية-المتضررة-في-الحرب-مع-إسرائيل-1102843515.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

‌‏مسؤولون إيرانيون: الحرائق الغامضة في إيران "تخريبية" ولا نستبعد دورا إسرائيليا

05:30 GMT 23.07.2025
© -حريق في إيران
حريق في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© -
تابعنا عبر
قال ‌‏مسؤولون إيرانيون، اليوم الأربعاء، إن الحرائق الغامضة التي اندلعت في إيران في الآونة الأخيرة، "أعمال تخريبية".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن المسؤولين الإيرانيين قولهم إنهم "لا يستبعدون وقوف إسرائيل وراء الحرائق المنتشرة مؤخرا"، مؤكدين أن "بعض الحرائق كانت متعمدة عبر عملاء لجهات معادية".
واندلع حريق، أمس الثلاثاء، في مجمع تجاري في المنطقة الحرة بميناء أنزلي شمال إيران، حسب ما ذكر موقع "شبكة أخبار الطلاب" الإيراني، موضحا أن رجال الإطفاء عملوا على إخماده.
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
البرلمان الإيراني: العراق يتابع دوليا اختراق إسرائيل لأجوائه لاستهداف إيران
21 يوليو, 18:31 GMT
وقبلها بيوم، اندلع حريق كبير بمصنع للمنتجات النفطية على طريق زيار شرقي أصفهان، ضمن سلسلة حرائق وقعت في الىونة الأخيرة في إيران.
يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
إيران تستبدل دفاعاتها الجوية المتضررة في الحرب مع إسرائيل
20 يوليو, 14:20 GMT

وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتؤكد دائمًا أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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