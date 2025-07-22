https://sarabic.ae/20250722/ترامب-سنشن-ضربات-جديدة-على-منشآت-إيران-النووية-إذا-لزم-الأمر-1102894865.html

ترامب: سنشن ضربات جديدة على منشآت إيران النووية "إذا لزم الأمر"

ترامب: سنشن ضربات جديدة على منشآت إيران النووية "إذا لزم الأمر"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات جديدة لمنشآت إيران النووية "في حال استدعت الضرورة"، وذلك في تصريحات تصعيدية اليوم الثلاثاء. 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T00:58+0000

2025-07-22T00:58+0000

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وكتب ترامب عبر منصته على مواقع التواصل الاجتماعي: "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال عن المنشآت النووية: 'الأضرار بالغة، لقد دُمرت'. بالطبع كذلك، كما أخبرتكم سابقا، وسنكرر الضربة إذا تطلب الأمر".وواصل ترامب انتقاداته اللاذعة لشبكة "سي إن إن" حيث وصفها بـ "الكاذبة" وطالبها بأن تطرد مراسلها واصفا إياه بـ"المزيف"، وتابع: "عليها أن تعتذر لي ولطيارينا العظماء الذين 'محوا' المواقع النووية الإيرانية".يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران متهمة إياها بالسعي لامتلاك سلاح نووي سرياً، مستهدفة منشآت نووية وقواعد عسكرية ومقرات قيادية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة والعلماء النوويين الإيرانيين.من جانبها، نفت طهران التهم وردت بالهجوم على قاعدة العُديد الجوية الأمريكية في قطر في 22 يونيو، مؤكدة أنها "لا تنوي التصعيد".ووصف ترامب الرد الإيراني بأنه "تنفيس للغضب"، مشيراً إلى أنه مهد الطريق لتهدئة المنطقة، حيث أعلن في 24 يونيو اتفاقاً لوقف إطلاق النار أنهى "حرب الـ12 يوماً" بين إسرائيل وإيران.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران منفتحة على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير مباشر في الوقت الراهن.وقال عراقجي لوسائل إعلام أمريكية: "نحن منفتحون على الحوار، لكنه لن يكون مباشرا في المرحلة الحالية، إذا كانوا يبحثون عن حل يفيد الطرفين، فأنا مستعد للتواصل معهم".في سياق متصل، نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله إن بلاده لم تخسر في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بل استفادت منها. وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كان الهجوم الأمريكي سيحدث دون التفاوض، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن الخطة الأمريكية كانت تتجه نحو الهجوم، وأن عدم التفاوض كان سيمنحهم شرعية أكبر في الهجوم، مما كان سيرفع التكلفة على إيران.

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