https://sarabic.ae/20250721/إيران-تعلن-انفتاحها-على-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بشكل-غير-مباشر-1102894466.html

إيران تعلن انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر

إيران تعلن انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران منفتحة على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير مباشر في الوقت الراهن. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T22:55+0000

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وقال عراقجي لوسائل إعلام أمريكية: "نحن منفتحون على الحوار، لكنه لن يكون مباشرا في المرحلة الحالية، إذا كانوا يبحثون عن حل يفيد الطرفين، فأنا مستعد للتواصل معهم".في سياق متصل، نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله إن بلاده لم تخسر في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بل استفادت منها. وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كان الهجوم الأمريكي سيحدث دون التفاوض، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن الخطة الأمريكية كانت تتجه نحو الهجوم، وأن عدم التفاوض كان سيمنحهم شرعية أكبر في الهجوم، مما كان سيرفع التكلفة على إيران.وأشار عراقجي إلى أن إيران حظيت بدعم دولي كبير، حيث لم يتمكن الغرب من الرد على أدلتها، واعترف المجتمع الدولي بشرعية الصواريخ الإيرانية كرد فعل دفاعي. كما لفت إلى أن أكثر من 120 دولة أدانت الهجمات على إيران، فيما اقتصر المعارضون على مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الهيمنة الغربية.وشدد على أن "المقاومة هي الخيار الوحيد لإثبات أن العدو لا يمكنه تحقيق مطالبه عبر الهجوم العسكري. وأعرب عن امتنانه لقوات الجيش الإيراني، وخاصة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، لتحقيقها التوازن عبر إطلاق الصواريخ التي اخترقت طبقات الدفاع وأجبرت العدو على وقف إطلاق النار.وأكد أن حرب الـ12 يومًا يمكن أن تدرس في الجامعات كنموذج للتنسيق الميداني والدبلوماسي الناجح. كما أشار إلى قدرة المحافظات الإيرانية، خاصة الحدودية منها، على لعب دور دبلوماسي مهم في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة وحل قضايا مثل الحدود والتهريب، مؤكدًا استعداد وزارة الخارجية لدعم هذه الجهود، بما في ذلك المحافظات غير الحدودية.وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.

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https://sarabic.ae/20250720/إيران-تستبدل-دفاعاتها-الجوية-المتضررة-في-الحرب-مع-إسرائيل-1102843515.html

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