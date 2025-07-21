إيران تعلن انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر

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"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي
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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
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مرايا العلوم
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16:31 GMT
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خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
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الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
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من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
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البرنامج المسائي
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الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20250721/إيران-تعلن-انفتاحها-على-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بشكل-غير-مباشر-1102894466.html
إيران تعلن انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر
إيران تعلن انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران منفتحة على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير مباشر في الوقت الراهن. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T22:55+0000
2025-07-21T22:54+0000
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وقال عراقجي لوسائل إعلام أمريكية: "نحن منفتحون على الحوار، لكنه لن يكون مباشرا في المرحلة الحالية، إذا كانوا يبحثون عن حل يفيد الطرفين، فأنا مستعد للتواصل معهم".في سياق متصل، نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله إن بلاده لم تخسر في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بل استفادت منها. وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كان الهجوم الأمريكي سيحدث دون التفاوض، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن الخطة الأمريكية كانت تتجه نحو الهجوم، وأن عدم التفاوض كان سيمنحهم شرعية أكبر في الهجوم، مما كان سيرفع التكلفة على إيران.وأشار عراقجي إلى أن إيران حظيت بدعم دولي كبير، حيث لم يتمكن الغرب من الرد على أدلتها، واعترف المجتمع الدولي بشرعية الصواريخ الإيرانية كرد فعل دفاعي. كما لفت إلى أن أكثر من 120 دولة أدانت الهجمات على إيران، فيما اقتصر المعارضون على مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الهيمنة الغربية.وشدد على أن "المقاومة هي الخيار الوحيد لإثبات أن العدو لا يمكنه تحقيق مطالبه عبر الهجوم العسكري. وأعرب عن امتنانه لقوات الجيش الإيراني، وخاصة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، لتحقيقها التوازن عبر إطلاق الصواريخ التي اخترقت طبقات الدفاع وأجبرت العدو على وقف إطلاق النار.وأكد أن حرب الـ12 يومًا يمكن أن تدرس في الجامعات كنموذج للتنسيق الميداني والدبلوماسي الناجح. كما أشار إلى قدرة المحافظات الإيرانية، خاصة الحدودية منها، على لعب دور دبلوماسي مهم في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة وحل قضايا مثل الحدود والتهريب، مؤكدًا استعداد وزارة الخارجية لدعم هذه الجهود، بما في ذلك المحافظات غير الحدودية.وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
https://sarabic.ae/20250721/البرلمان-الإيراني-العراق-يتابع-دوليا-اختراق-إسرائيل-لأجوائه-لاستهداف-إيران-1102889876.html
https://sarabic.ae/20250720/إيران-تستبدل-دفاعاتها-الجوية-المتضررة-في-الحرب-مع-إسرائيل-1102843515.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران

إيران تعلن انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر

22:55 GMT 21.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peresوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة "بريكس" المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران منفتحة على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير مباشر في الوقت الراهن.
وقال عراقجي لوسائل إعلام أمريكية: "نحن منفتحون على الحوار، لكنه لن يكون مباشرا في المرحلة الحالية، إذا كانوا يبحثون عن حل يفيد الطرفين، فأنا مستعد للتواصل معهم".
في سياق متصل، نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عراقجي قوله إن بلاده لم تخسر في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بل استفادت منها. وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كان الهجوم الأمريكي سيحدث دون التفاوض، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن الخطة الأمريكية كانت تتجه نحو الهجوم، وأن عدم التفاوض كان سيمنحهم شرعية أكبر في الهجوم، مما كان سيرفع التكلفة على إيران.
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
البرلمان الإيراني: العراق يتابع دوليا اختراق إسرائيل لأجوائه لاستهداف إيران
18:31 GMT
وأشار عراقجي إلى أن إيران حظيت بدعم دولي كبير، حيث لم يتمكن الغرب من الرد على أدلتها، واعترف المجتمع الدولي بشرعية الصواريخ الإيرانية كرد فعل دفاعي. كما لفت إلى أن أكثر من 120 دولة أدانت الهجمات على إيران، فيما اقتصر المعارضون على مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الهيمنة الغربية.
وشدد على أن "المقاومة هي الخيار الوحيد لإثبات أن العدو لا يمكنه تحقيق مطالبه عبر الهجوم العسكري. وأعرب عن امتنانه لقوات الجيش الإيراني، وخاصة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، لتحقيقها التوازن عبر إطلاق الصواريخ التي اخترقت طبقات الدفاع وأجبرت العدو على وقف إطلاق النار.
وأكد أن حرب الـ12 يومًا يمكن أن تدرس في الجامعات كنموذج للتنسيق الميداني والدبلوماسي الناجح. كما أشار إلى قدرة المحافظات الإيرانية، خاصة الحدودية منها، على لعب دور دبلوماسي مهم في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة وحل قضايا مثل الحدود والتهريب، مؤكدًا استعداد وزارة الخارجية لدعم هذه الجهود، بما في ذلك المحافظات غير الحدودية.
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
إيران تستبدل دفاعاتها الجوية المتضررة في الحرب مع إسرائيل
أمس, 14:20 GMT
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
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