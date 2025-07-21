https://sarabic.ae/20250721/البيت-الأبيض-ترامب-يواصل-العمل-بقوة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1102891352.html

البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانيا

البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواصل العمل "بجد" لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقالت ليفيت، في تصريحات للصحفيين: "يواصل ترامب العمل بجد لإنهاء الحرب في روسيا وأوكرانيا".وأضافت: "ترامب يتمتع بعلاقة جيدة مع نتنياهو لكنه فوجئ بقصف سوريا والكنيسة في غزة، وأنه يريد دخول المساعدات إلى غزة بطريقة آمنة".بدورها، أعربت روسيا مرارا عن ثقتها بأن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول الناتو مباشرة في النزاع.مصدر يكشف موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانياالكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة

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