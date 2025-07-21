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البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانيا
البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواصل العمل "بجد" لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت ليفيت، في تصريحات للصحفيين: "يواصل ترامب العمل بجد لإنهاء الحرب في روسيا وأوكرانيا".وأضافت: "ترامب يتمتع بعلاقة جيدة مع نتنياهو لكنه فوجئ بقصف سوريا والكنيسة في غزة، وأنه يريد دخول المساعدات إلى غزة بطريقة آمنة".بدورها، أعربت روسيا مرارا عن ثقتها بأن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول الناتو مباشرة في النزاع.مصدر يكشف موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانياالكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة
https://sarabic.ae/20250714/خبير-بالشأن-العسكري-توريد-الأسلحة-إلى-كييف-لن-يحسم-الصراع-في-أوكرانيا-1102686180.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواصل العمل "بجد" لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت ليفيت، في تصريحات للصحفيين: "يواصل ترامب العمل بجد لإنهاء الحرب في روسيا وأوكرانيا".
وفي السياق ذاته، أوضحت ليفيت أن "ترامب يرى أن الحرب في غزة طالت وأن القتال أصبح أكثر دموية في الأيام الأخيرة، وأنه يريد أن يتوقف القتال لبدء التفاوض لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".
وأضافت: "ترامب يتمتع بعلاقة جيدة مع نتنياهو لكنه فوجئ بقصف سوريا والكنيسة في غزة، وأنه يريد دخول المساعدات إلى غزة بطريقة آمنة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثتين الماضي، عن خطة جديدة لتزويد كييف بالأسلحة من خلال الحلفاء في الناتو. ووفقا له، ستبيع الولايات المتحدة للدول الأوروبية دفعة كبيرة من الأسلحة بمليارات الدولارات، تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخائر، ثم ينقلها الحلفاء إلى أوكرانيا ويجددون مخزوناتهم من خلال مشتريات جديدة من الشركات المصنعة الأمريكية.
بدورها، أعربت روسيا مرارا عن ثقتها بأن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول الناتو مباشرة في النزاع.