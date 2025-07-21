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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250721/الكرملين-لا-تغييرات-على-تشكيلة-مجموعة-التفاوض-الروسية-للمفاوضات-المقبلة---عاجل-1102867754.html
الكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة
الكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T11:08+0000
2025-07-21T11:36+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
الكرملين
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك تغييرات في تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا: "من الجانب الروسي، لا توجد أي تغييرات في مجموعة التفاوض".وأجاب بيسكوف على سؤال عن المقترحات الروسية بشأن مذكرة التفاهم لتسوية النزاع: "هناك مسودة مذكرتنا. وهناك مسودة مذكرة قدّمها الجانب الأوكراني. سيتم تبادل للآراء، بل ومفاوضات حول هاتين المسودتين".وفي السياق ذاته، قال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يدرس إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في بكين: "تعلمون أننا نستعد لزيارة بكين، ورئيسنا يستعد لهذه الزيارة. إنها بالفعل مدرجة في جدول رئيس الدولة. لكننا لم نسمع أن الرئيس ترامب سيذهب إلى هناك أيضًا، إلى بكين".وكانت الرئاسة التركية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على مواعيد محددة للجولة الثالثة المحتملة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وقال ممثل عن الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك" رداً على سؤال حول التقارير الإعلامية حول المواعيد المحتملة للمحادثات: "لا توجد معلومات حتى الآن عن موعد محدد ومتفق عليه. في حال توفر هذه المعلومات، فسيتم الإعلان عنها".وصرح مصدر في مجموعة التفاوض الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأنه "يؤكد" المعلومات المتعلقة بمقترح المفاوضات. وأضاف المصدر أن الإشارات الواردة من كييف تدعو إلى الأمل في تحديد موعد المفاوضات قريبًا.وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، كما سلمت موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. في الوقت نفسه، لم يحدد موعد الجولة الثالثة بعد، رغم إعلان تركيا وروسيا مرارًا استعدادهما لعقدها.الكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف للضغط على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكوالرئاسة التركية: لم يتم الاتفاق بعد على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250721/الكرملين-روسيا-وأوكرانيا-ستتبادلان-الآراء-حول-مسودتي-مذكرتين-بشأن-التسوية--عاجل-1102866493.html
https://sarabic.ae/20250721/الرئاسة-التركية-لم-يتم-الاتفاق-بعد-على-موعد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا----1102862201.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الكرملين, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الكرملين, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة

11:08 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 11:36 GMT 21.07.2025)
© Sputnik . Vladimir Baranov / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Vladimir Baranov
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك تغييرات في تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا: "من الجانب الروسي، لا توجد أي تغييرات في مجموعة التفاوض".

وأضاف بيسكوف أن موسكو ستعلن عن مواعيد الجولة الجديدة فور اتضاحها.

وأجاب بيسكوف على سؤال عن المقترحات الروسية بشأن مذكرة التفاهم لتسوية النزاع: "هناك مسودة مذكرتنا. وهناك مسودة مذكرة قدّمها الجانب الأوكراني. سيتم تبادل للآراء، بل ومفاوضات حول هاتين المسودتين".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
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الكرملين: روسيا وأوكرانيا ستتبادلان الآراء حول مسودتي مذكرتين بشأن التسوية
10:20 GMT
وفي السياق ذاته، قال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يدرس إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في بكين: "تعلمون أننا نستعد لزيارة بكين، ورئيسنا يستعد لهذه الزيارة. إنها بالفعل مدرجة في جدول رئيس الدولة. لكننا لم نسمع أن الرئيس ترامب سيذهب إلى هناك أيضًا، إلى بكين".

وأضاف بيسكوف: "إذا حدث وكان (ترامب) هناك أيضا، فمن الطبيعي ألا نستبعد إثارة مسألة مدى استصواب عقد الاجتماع".

وكانت الرئاسة التركية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على مواعيد محددة للجولة الثالثة المحتملة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
الرئاسة التركية: لم يتم الاتفاق بعد على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
08:33 GMT
وقال ممثل عن الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك" رداً على سؤال حول التقارير الإعلامية حول المواعيد المحتملة للمحادثات: "لا توجد معلومات حتى الآن عن موعد محدد ومتفق عليه. في حال توفر هذه المعلومات، فسيتم الإعلان عنها".

وذكرت وسائل إعلام تركية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا قد تعقد بحلول نهاية الأسبوع، وبشكل مبدئي، يومي الأربعاء والخميس، في إسطنبول.

وصرح مصدر في مجموعة التفاوض الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأنه "يؤكد" المعلومات المتعلقة بمقترح المفاوضات. وأضاف المصدر أن الإشارات الواردة من كييف تدعو إلى الأمل في تحديد موعد المفاوضات قريبًا.
وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، كما سلمت موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. في الوقت نفسه، لم يحدد موعد الجولة الثالثة بعد، رغم إعلان تركيا وروسيا مرارًا استعدادهما لعقدها.
الكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف للضغط على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكو
الرئاسة التركية: لم يتم الاتفاق بعد على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
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