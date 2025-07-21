https://sarabic.ae/20250721/الكرملين-روسيا-وأوكرانيا-ستتبادلان-الآراء-حول-مسودتي-مذكرتين-بشأن-التسوية--عاجل-1102866493.html

الكرملين: روسيا وأوكرانيا ستتبادلان الآراء حول مسودتي مذكرتين بشأن التسوية

الكرملين: روسيا وأوكرانيا ستتبادلان الآراء حول مسودتي مذكرتين بشأن التسوية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الآراء حول مسودتين لمذكرتين بشأن التسوية في أوكرانيا. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T10:20+0000

2025-07-21T10:20+0000

2025-07-21T11:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الكرملين

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وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال عن المقترحات الروسية بشأن مذكرة التفاهم لتسوية النزاع: "هناك مسودة مذكرتنا. وهناك مسودة مذكرة قدّمها الجانب الأوكراني. سيتم تبادل للآراء، بل ومفاوضات حول هاتين المسودتين".وكانت الرئاسة التركية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على مواعيد محددة للجولة الثالثة المحتملة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وذكرت وسائل إعلام تركية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا قد تعقد بحلول نهاية الأسبوع، وبشكل مبدئي، يومي الأربعاء والخميس، في إسطنبول.وصرح مصدر في مجموعة التفاوض الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأنه "يؤكد" المعلومات المتعلقة بمقترح المفاوضات. وأضاف المصدر أن الإشارات الواردة من كييف تدعو إلى الأمل في تحديد موعد المفاوضات قريبًا.وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، كما سلمت موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. في الوقت نفسه، لم يحدد موعد الجولة الثالثة بعد، رغم إعلان تركيا وروسيا مرارًا استعدادهما لعقدها.ميدينسكي: روسيا تسلم أوكرانيا 1000 جثة من جنود القوات الأوكرانية ضمن اتفاقيات إسطنبولالكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف للضغط على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكو

https://sarabic.ae/20250721/الرئاسة-التركية-لم-يتم-الاتفاق-بعد-على-موعد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا----1102862201.html

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