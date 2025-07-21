https://sarabic.ae/20250721/الكرملين-روسيا-وأوكرانيا-ستتبادلان-الآراء-حول-مسودتي-مذكرتين-بشأن-التسوية--عاجل-1102866493.html
الكرملين: روسيا وأوكرانيا ستتبادلان الآراء حول مسودتي مذكرتين بشأن التسوية
الكرملين: روسيا وأوكرانيا ستتبادلان الآراء حول مسودتي مذكرتين بشأن التسوية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الآراء حول مسودتين لمذكرتين بشأن التسوية في أوكرانيا. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T10:20+0000
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2025-07-21T11:00+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال عن المقترحات الروسية بشأن مذكرة التفاهم لتسوية النزاع: "هناك مسودة مذكرتنا. وهناك مسودة مذكرة قدّمها الجانب الأوكراني. سيتم تبادل للآراء، بل ومفاوضات حول هاتين المسودتين".وكانت الرئاسة التركية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على مواعيد محددة للجولة الثالثة المحتملة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وذكرت وسائل إعلام تركية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا قد تعقد بحلول نهاية الأسبوع، وبشكل مبدئي، يومي الأربعاء والخميس، في إسطنبول.وصرح مصدر في مجموعة التفاوض الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأنه "يؤكد" المعلومات المتعلقة بمقترح المفاوضات. وأضاف المصدر أن الإشارات الواردة من كييف تدعو إلى الأمل في تحديد موعد المفاوضات قريبًا.وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، كما سلمت موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. في الوقت نفسه، لم يحدد موعد الجولة الثالثة بعد، رغم إعلان تركيا وروسيا مرارًا استعدادهما لعقدها.ميدينسكي: روسيا تسلم أوكرانيا 1000 جثة من جنود القوات الأوكرانية ضمن اتفاقيات إسطنبولالكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف للضغط على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكو
https://sarabic.ae/20250721/الرئاسة-التركية-لم-يتم-الاتفاق-بعد-على-موعد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا----1102862201.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
الكرملين: روسيا وأوكرانيا ستتبادلان الآراء حول مسودتي مذكرتين بشأن التسوية
10:20 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 11:00 GMT 21.07.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الآراء حول مسودتين لمذكرتين بشأن التسوية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال عن المقترحات الروسية بشأن مذكرة التفاهم لتسوية النزاع: "هناك مسودة مذكرتنا. وهناك مسودة مذكرة قدّمها الجانب الأوكراني. سيتم تبادل للآراء، بل ومفاوضات حول هاتين المسودتين".
وكانت الرئاسة التركية
، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على مواعيد محددة للجولة الثالثة المحتملة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
وقال ممثل عن الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك" رداً على سؤال حول التقارير الإعلامية حول المواعيد المحتملة للمحادثات: "لا توجد معلومات حتى الآن عن موعد محدد ومتفق عليه. في حال توفر هذه المعلومات، فسيتم الإعلان عنها".
وذكرت وسائل إعلام تركية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا قد تعقد بحلول نهاية الأسبوع، وبشكل مبدئي، يومي الأربعاء والخميس، في إسطنبول.
وصرح مصدر في مجموعة
التفاوض الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأنه "يؤكد" المعلومات المتعلقة بمقترح المفاوضات. وأضاف المصدر أن الإشارات الواردة من كييف تدعو إلى الأمل في تحديد موعد المفاوضات قريبًا.
وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة،
في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، كما سلمت موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. في الوقت نفسه، لم يحدد موعد الجولة الثالثة بعد، رغم إعلان تركيا وروسيا مرارًا استعدادهما لعقدها.