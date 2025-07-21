https://sarabic.ae/20250721/مصدر-يكشف-موعد-الجولة-الجديدة--من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102890537.html

مصدر يكشف موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

مصدر يكشف موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر في موسكو، اليوم الاثنين، بأن جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف ستعقد يومي 24 و25 يوليو/تموز الجاري. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T19:07+0000

2025-07-21T19:07+0000

2025-07-21T19:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال بهذا الشأن: "الجولة الجديدة (من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا) ستعقد يومي 24 و25 يوليو".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك تغييرات في تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا: "من الجانب الروسي، لا توجد أي تغييرات في مجموعة التفاوض".وأضاف بيسكوف أن موسكو ستعلن عن مواعيد الجولة الجديدة فور اتضاحها.وكانت الرئاسة التركية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على مواعيد محددة للجولة الثالثة المحتملة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وذكرت وسائل إعلام تركية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا قد تعقد بحلول نهاية الأسبوع، وبشكل مبدئي، يومي الأربعاء والخميس، في إسطنبول.وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، كما سلمت موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. في الوقت نفسه، لم يحدد موعد الجولة الثالثة بعد، رغم إعلان تركيا وروسيا مرارًا استعدادهما لعقدها.الكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف للضغط على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكوالرئاسة التركية: لم يتم الاتفاق بعد على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

https://sarabic.ae/20250721/الكرملين-لا-تغييرات-على-تشكيلة-مجموعة-التفاوض-الروسية-للمفاوضات-المقبلة---عاجل-1102867754.html

https://sarabic.ae/20250721/الرئاسة-التركية-لم-يتم-الاتفاق-بعد-على-موعد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا----1102862201.html

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