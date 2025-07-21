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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250721/مصدر-يكشف-موعد-الجولة-الجديدة--من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102890537.html
مصدر يكشف موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
مصدر يكشف موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في موسكو، اليوم الاثنين، بأن جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف ستعقد يومي 24 و25 يوليو/تموز الجاري. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T19:07+0000
2025-07-21T19:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال بهذا الشأن: "الجولة الجديدة (من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا) ستعقد يومي 24 و25 يوليو".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك تغييرات في تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا: "من الجانب الروسي، لا توجد أي تغييرات في مجموعة التفاوض".وأضاف بيسكوف أن موسكو ستعلن عن مواعيد الجولة الجديدة فور اتضاحها.وكانت الرئاسة التركية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على مواعيد محددة للجولة الثالثة المحتملة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وذكرت وسائل إعلام تركية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا قد تعقد بحلول نهاية الأسبوع، وبشكل مبدئي، يومي الأربعاء والخميس، في إسطنبول.وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، كما سلمت موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. في الوقت نفسه، لم يحدد موعد الجولة الثالثة بعد، رغم إعلان تركيا وروسيا مرارًا استعدادهما لعقدها.الكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف للضغط على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكوالرئاسة التركية: لم يتم الاتفاق بعد على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250721/الكرملين-لا-تغييرات-على-تشكيلة-مجموعة-التفاوض-الروسية-للمفاوضات-المقبلة---عاجل-1102867754.html
https://sarabic.ae/20250721/الرئاسة-التركية-لم-يتم-الاتفاق-بعد-على-موعد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا----1102862201.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مصدر يكشف موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

19:07 GMT 21.07.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . POOL
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أفاد مصدر في موسكو، اليوم الاثنين، بأن جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف ستعقد يومي 24 و25 يوليو/تموز الجاري.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال بهذا الشأن: "الجولة الجديدة (من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا) ستعقد يومي 24 و25 يوليو".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك تغييرات في تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا: "من الجانب الروسي، لا توجد أي تغييرات في مجموعة التفاوض".
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة
11:08 GMT
وأضاف بيسكوف أن موسكو ستعلن عن مواعيد الجولة الجديدة فور اتضاحها.
وكانت الرئاسة التركية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على مواعيد محددة للجولة الثالثة المحتملة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.

وقال ممثل عن الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول التقارير الإعلامية حول المواعيد المحتملة للمحادثات: "لا توجد معلومات حتى الآن عن موعد محدد ومتفق عليه. في حال توفر هذه المعلومات، فسيتم الإعلان عنها".

انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
الرئاسة التركية: لم يتم الاتفاق بعد على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
08:33 GMT
وذكرت وسائل إعلام تركية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا قد تعقد بحلول نهاية الأسبوع، وبشكل مبدئي، يومي الأربعاء والخميس، في إسطنبول.

وصرح مصدر في مجموعة التفاوض الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأنه "يؤكد" المعلومات المتعلقة بمقترح المفاوضات. وأضاف المصدر أن الإشارات الواردة من كييف تدعو إلى الأمل في تحديد موعد المفاوضات قريبًا.

وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، كما سلمت موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. في الوقت نفسه، لم يحدد موعد الجولة الثالثة بعد، رغم إعلان تركيا وروسيا مرارًا استعدادهما لعقدها.
الكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف للضغط على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكو
الرئاسة التركية: لم يتم الاتفاق بعد على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
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