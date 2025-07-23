https://sarabic.ae/20250723/ممثلو-روسيا-والصين-وإيران-يناقشون-القضايا-النووية-في-طهران-1102925197.html
روسيا والصين تناقشان القضايا النووية في إيران
روسيا والصين تناقشان القضايا النووية في إيران
سبوتنيك عربي
اتفق ممثلو إيران وروسيا والصين، خلال اجتماع في طهران، على مواصلة المشاورات حول البرنامج النووي الإيراني في الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T04:29+0000
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وقالت تلك الوسائل: "يوم الثلاثاء، استضافت وزارة الخارجية في بلادنا(إيران)... الاجتماع الثلاثي للوفود الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية وروسيا والصين... في هذا الاجتماع ، ناقش ممثلو الدول الثلاث المشارِكة الوضع الأخير للمفاوضات النووية ورفع العقوبات".كما أكدت إيران انفتاحها على مواصلة المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، لكن موعد الجولة التالية منها لم يحدد بعد.يذكر أن إسرائيل شنّت عمليةً ضد إيران ليلة 13 يونيو/حزيران الفائت، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، واستهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.ونفت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجمات مقابلة، وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يوما، انضمت إليها الولايات المتحدة، وشنت هجوما لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو. بعد ذلك، في مساء يوم 23 يونيو، شنت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مشيرة إلى أن الجانب الإيراني لم يكن ينوي التصعيد أكثر.وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فإن طهران ليس لديها خطط لإجراء محادثات مع واشنطن حتى الآن، بينما يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مصلحة إيران اليائسة" في استئناف الحوار مع الولايات المتحدة.روسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوينالسفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو
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روسيا, الصين, العالم, إيران
روسيا, الصين, العالم, إيران
روسيا والصين تناقشان القضايا النووية في إيران
04:29 GMT 23.07.2025 (تم التحديث: 05:09 GMT 23.07.2025)
اتفق ممثلو إيران وروسيا والصين، خلال اجتماع في طهران، على مواصلة المشاورات حول البرنامج النووي الإيراني في الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
وقالت تلك الوسائل: "يوم الثلاثاء، استضافت وزارة الخارجية في بلادنا(إيران)... الاجتماع الثلاثي للوفود الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية وروسيا والصين... في هذا الاجتماع ، ناقش ممثلو الدول الثلاث المشارِكة الوضع الأخير للمفاوضات النووية ورفع العقوبات".
وتابعت وكالة "تسنيم": "شدد المشاركون على الالتزام الجاد لحكوماتهم بمواصلة المشاورات الوثيقة لتنسيق المواقف والإجراءات واتفقوا على أن هذه الاجتماعات للدول الثلاث ستستمر في الأسابيع المقبلة على مستويات مختلفة".
كما أكدت إيران انفتاحها على مواصلة المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، لكن موعد الجولة التالية منها لم يحدد بعد.
يذكر أن إسرائيل شنّت عمليةً ضد إيران ليلة 13 يونيو/حزيران الفائت، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، واستهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
ونفت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجمات مقابلة، وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يوما، انضمت إليها الولايات المتحدة، وشنت هجوما لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو. بعد ذلك، في مساء يوم 23 يونيو، شنت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مشيرة إلى أن الجانب الإيراني لم يكن ينوي التصعيد أكثر.
وقد أدت الضربات العسكرية التي نفذتها كل من إسرائيل وأمريكا ضد إيران إلى توقف المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني وإمكانية رفع العقوبات المفروضة. وكانت عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمان، وكان من المقرر عقد الجولة السادسة في 15 يونيو/حزيران، لكنها لم تُعقد بسبب اندلاع الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فإن طهران ليس لديها خطط لإجراء محادثات مع واشنطن حتى الآن، بينما يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مصلحة إيران اليائسة" في استئناف الحوار مع الولايات المتحدة.