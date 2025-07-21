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وزيرا الدفاع الروسي والإيراني يجريان محادثات في موسكو
وزيرا الدفاع الروسي والإيراني يجريان محادثات في موسكو
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صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصر زاده، ناقش تعزيز التعاون العسكري مع نظيره الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، خلال لقائهما... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال جلالي في تصريح نشرته السفارة عبر "تلغرام"، إن "موضوع هذا اللقاء كان تعزيز التعاون الثنائي في المجالين العسكري والدفاعي".واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني في الكرملين، حيث استعرض الجانبان القضايا المتعلة بالبرنامج النووي الإيراني والوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الكرملين.وأضاف بيسكوف أن الجانب الروسي دعا، مرة أخرى، إلى استقرار الوضع في المنطقة، والتوصل إلى تسوية سياسية للقضايا المتعلقة بالمشاكل النووية.روسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوينالسفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو
https://sarabic.ae/20250721/الخارجية-الإيرانية-مشاورات-مرتقبة-مع-مسؤولين-روس-وصينيين-في-طهران-لبحث-الملف-النووي-1102862743.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, الشرق الاوسط

وزيرا الدفاع الروسي والإيراني يجريان محادثات في موسكو

16:03 GMT 21.07.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصر زاده، ناقش تعزيز التعاون العسكري مع نظيره الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، خلال لقائهما في موسكو.
وقال جلالي في تصريح نشرته السفارة عبر "تلغرام"، إن "موضوع هذا اللقاء كان تعزيز التعاون الثنائي في المجالين العسكري والدفاعي".

وأضاف جلالي أن اللقاء بين الوزيرين عقد، اليوم الاثنين، خلال زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى موسكو.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني في الكرملين، حيث استعرض الجانبان القضايا المتعلة بالبرنامج النووي الإيراني والوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
الخارجية الإيرانية: مشاورات مرتقبة مع مسؤولين روس وصينيين في طهران لبحث الملف النووي
08:54 GMT
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الكرملين.

ونقل لاريجاني، بناء على تعليمات من قيادته، تقييمه للوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وحول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف بيسكوف أن الجانب الروسي دعا، مرة أخرى، إلى استقرار الوضع في المنطقة، والتوصل إلى تسوية سياسية للقضايا المتعلقة بالمشاكل النووية.
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