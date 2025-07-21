https://sarabic.ae/20250721/وزيرا-الدفاع-الروسي-والإيراني-يجريان-محادثات-في-موسكو-1102886370.html
وزيرا الدفاع الروسي والإيراني يجريان محادثات في موسكو
وزيرا الدفاع الروسي والإيراني يجريان محادثات في موسكو
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصر زاده، ناقش تعزيز التعاون العسكري مع نظيره الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، خلال لقائهما... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T16:03+0000
2025-07-21T16:03+0000
2025-07-21T16:03+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الشرق الأوسط
الشرق الاوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095836613_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_ab1256f6057ed21691417ca3aac2621f.jpg
وقال جلالي في تصريح نشرته السفارة عبر "تلغرام"، إن "موضوع هذا اللقاء كان تعزيز التعاون الثنائي في المجالين العسكري والدفاعي".واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني في الكرملين، حيث استعرض الجانبان القضايا المتعلة بالبرنامج النووي الإيراني والوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الكرملين.وأضاف بيسكوف أن الجانب الروسي دعا، مرة أخرى، إلى استقرار الوضع في المنطقة، والتوصل إلى تسوية سياسية للقضايا المتعلقة بالمشاكل النووية.روسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوينالسفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو
https://sarabic.ae/20250721/الخارجية-الإيرانية-مشاورات-مرتقبة-مع-مسؤولين-روس-وصينيين-في-طهران-لبحث-الملف-النووي-1102862743.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095836613_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_34deb5adb326f828c70ce1280d603808.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, الشرق الاوسط
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, الشرق الاوسط
وزيرا الدفاع الروسي والإيراني يجريان محادثات في موسكو
صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصر زاده، ناقش تعزيز التعاون العسكري مع نظيره الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، خلال لقائهما في موسكو.
وقال جلالي في تصريح نشرته السفارة عبر "تلغرام"، إن "موضوع هذا اللقاء كان تعزيز التعاون الثنائي في المجالين العسكري والدفاعي".
وأضاف جلالي أن اللقاء بين الوزيرين عقد، اليوم الاثنين، خلال زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى موسكو.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني في الكرملين، حيث استعرض الجانبان القضايا المتعلة بالبرنامج النووي الإيراني والوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الكرملين.
ونقل لاريجاني، بناء على تعليمات من قيادته، تقييمه للوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وحول البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف بيسكوف أن الجانب الروسي دعا، مرة أخرى، إلى استقرار الوضع في المنطقة، والتوصل إلى تسوية سياسية للقضايا المتعلقة بالمشاكل النووية.