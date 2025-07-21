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الخارجية الإيرانية: مشاورات مرتقبة مع مسؤولين روس وصينيين في طهران لبحث الملف النووي
الخارجية الإيرانية: مشاورات مرتقبة مع مسؤولين روس وصينيين في طهران لبحث الملف النووي
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران والصين وروسيا ستعقد اجتماعا ثلاثيا في طهران يوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز، بشأن الملف... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T08:54+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "أعتقد أنه غدا سيكون هناك اجتماع ثلاثي مع روسيا والصين في طهران بشأن القضية النووية".واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني في الكرملين، حيث استعرض الجانبان القضايا المتعلة بالبرنامج النووي الإيراني والوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.ونقل لاريجاني، بناء على تعليمات من قيادته، تقييمه للوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وحول البرنامج النووي الإيراني.وأضاف بيسكوف أن الجانب الروسي دعا، مرة أخرى، إلى استقرار الوضع في المنطقة، والتوصل إلى تسوية سياسية للقضايا المتعلقة بالمشاكل النووية.روسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوينالسفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو
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روسيا, إيران, أخبار إيران, الصين
روسيا, إيران, أخبار إيران, الصين
الخارجية الإيرانية: مشاورات مرتقبة مع مسؤولين روس وصينيين في طهران لبحث الملف النووي
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران والصين وروسيا ستعقد اجتماعا ثلاثيا في طهران يوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز، بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "أعتقد أنه غدا سيكون هناك اجتماع ثلاثي مع روسيا والصين في طهران بشأن القضية النووية".
وأشار بقائي، إلى أن الاجتماع لن يعقد على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني في الكرملين، حيث استعرض الجانبان القضايا المتعلة بالبرنامج النووي الإيراني والوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الكرملين.
ونقل لاريجاني، بناء على تعليمات من قيادته، تقييمه للوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وحول البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف بيسكوف أن الجانب الروسي دعا، مرة أخرى، إلى استقرار الوضع في المنطقة، والتوصل إلى تسوية سياسية للقضايا المتعلقة بالمشاكل النووية.