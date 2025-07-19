https://sarabic.ae/20250719/السفير-الإيراني-في-روسيا-فتوى-المرشد-تحرم-القنبلة-النووية-وسنواصل-التخصيب-السلمي-1102814550.html

السفير الإيراني في روسيا: فتوى المرشد تحرم القنبلة النووية وسنواصل التخصيب السلمي

السفير الإيراني في روسيا: فتوى المرشد تحرم القنبلة النووية وسنواصل التخصيب السلمي

سبوتنيك عربي

صرح السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، اليوم السبت، بأن بلاده لم تعد ترى جدوى من الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الهجوم الأخير الذي استهدف منشآتها... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T06:21+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال جلالي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد تغيرت الظروف اليوم، وحتى المزاج العام داخل إيران، تغير كذلك". وتابع: "فإذا كان الحوار قد استُخدم كأداة تضليل، ولا تُقدّم خلاله أي التزامات حقيقية، فأي ثقة يمكن أن تبنى مع الطرف المقابل؟ لقد طُرحت شروط الحوار مرارًا من قبل وزير الخارجية وكبار المسؤولين الإيرانيين". وواصل قائلا: "أما في ظل الظروف الحالية، فلا نرى أن البيئة مهيأة لأي حوار، خاصة مع غياب أي مؤشر على رغبة أمريكية في تصحيح السلوك أو حتى توضيحه. لماذا تم استهداف إيران؟ ما معنى هذا العدوان في وقت تجرى فيه مفاوضات؟".وأوضح السفير الإيراني لدى موسكو: "إذا كانت واشنطن ترغب فعلا في تقليل التوتر أو إزالته، كما تدعي، فنحن لا نمانع في العودة إلى طاولة الحوار".وأكد جلالي أن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 19.75% جاء كرد على امتناع الدول الغربية عن تزويد طهران بوقود لمفاعلاتها النووية، رغم الحاجة الملحة لإنتاج أدوية مشعة لآلاف المرضى.كما شدد جلالي على أن "ما تطالب به إيران، هو رفع العقوبات الجائرة وغير القانونية، التي فرضت بهدف إخضاعها، وقد أثبتت السنوات الماضية أن هذه العقوبات فشلت في كسر إرادتنا".وفي وقت سابق، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن الوكالة "لم تر أدلة ملموسة على أن إيران تمتلك برنامجا نشطا لصناعة الأسلحة النووية".

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