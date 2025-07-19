https://sarabic.ae/20250719/السفير-الإيراني-في-روسيا-فتوى-المرشد-تحرم-القنبلة-النووية-وسنواصل-التخصيب-السلمي-1102814550.html
السفير الإيراني في روسيا: فتوى المرشد تحرم القنبلة النووية وسنواصل التخصيب السلمي
السفير الإيراني في روسيا: فتوى المرشد تحرم القنبلة النووية وسنواصل التخصيب السلمي
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، اليوم السبت، بأن بلاده لم تعد ترى جدوى من الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الهجوم الأخير الذي استهدف منشآتها... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T06:21+0000
2025-07-19T06:21+0000
2025-07-19T06:21+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/15/1046065565_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_f91e5eac8e854c806edc4f2449ce649a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال جلالي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد تغيرت الظروف اليوم، وحتى المزاج العام داخل إيران، تغير كذلك". وتابع: "فإذا كان الحوار قد استُخدم كأداة تضليل، ولا تُقدّم خلاله أي التزامات حقيقية، فأي ثقة يمكن أن تبنى مع الطرف المقابل؟ لقد طُرحت شروط الحوار مرارًا من قبل وزير الخارجية وكبار المسؤولين الإيرانيين". وواصل قائلا: "أما في ظل الظروف الحالية، فلا نرى أن البيئة مهيأة لأي حوار، خاصة مع غياب أي مؤشر على رغبة أمريكية في تصحيح السلوك أو حتى توضيحه. لماذا تم استهداف إيران؟ ما معنى هذا العدوان في وقت تجرى فيه مفاوضات؟".وأوضح السفير الإيراني لدى موسكو: "إذا كانت واشنطن ترغب فعلا في تقليل التوتر أو إزالته، كما تدعي، فنحن لا نمانع في العودة إلى طاولة الحوار".وأكد جلالي أن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 19.75% جاء كرد على امتناع الدول الغربية عن تزويد طهران بوقود لمفاعلاتها النووية، رغم الحاجة الملحة لإنتاج أدوية مشعة لآلاف المرضى.كما شدد جلالي على أن "ما تطالب به إيران، هو رفع العقوبات الجائرة وغير القانونية، التي فرضت بهدف إخضاعها، وقد أثبتت السنوات الماضية أن هذه العقوبات فشلت في كسر إرادتنا".وفي وقت سابق، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن الوكالة "لم تر أدلة ملموسة على أن إيران تمتلك برنامجا نشطا لصناعة الأسلحة النووية".
https://sarabic.ae/20250717/فرنسا-الأوروبيون-أبلغوا-إيران-بإعادة-فرض-العقوبات-إذا-لم-يحرز-تقدم-في-الاتفاق-النووي-1102777906.html
https://sarabic.ae/20250717/إعلام-الضربات-الأمريكية-على-إيران-لم-تدمر-سوى-موقع-واحد-من-بين-3-مواقع-نووية-1102755415.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/15/1046065565_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_37ca9877d784e7eb2df48008e3920766.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
السفير الإيراني في روسيا: فتوى المرشد تحرم القنبلة النووية وسنواصل التخصيب السلمي
صرح السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، اليوم السبت، بأن بلاده لم تعد ترى جدوى من الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الهجوم الأخير الذي استهدف منشآتها النووية، مشددًا على أن "استئناف المفاوضات يتطلب التزامًا أمريكيًا واضحًا ورفعًا فعليًا للعقوبات المفروضة على طهران.
موسكو - سبوتنيك. وقال جلالي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
": "لقد تغيرت الظروف اليوم، وحتى المزاج العام داخل إيران، تغير كذلك".
وأضاف جلالي: "ربما كان شعبنا، قبل الحرب المفروضة والعُدوَانين الإسرائيلي والأمريكي، يتعامل مع فكرة الحوار ببساطة أكبر، أما الآن، فالرأي العام بات أكثر تشككًا".
وتابع: "فإذا كان الحوار قد استُخدم كأداة تضليل، ولا تُقدّم خلاله أي التزامات حقيقية، فأي ثقة يمكن أن تبنى مع الطرف المقابل؟ لقد طُرحت شروط الحوار مرارًا من قبل وزير الخارجية وكبار المسؤولين الإيرانيين".
وواصل قائلا: "أما في ظل الظروف الحالية، فلا نرى أن البيئة مهيأة لأي حوار، خاصة مع غياب أي مؤشر على رغبة أمريكية في تصحيح السلوك أو حتى توضيحه. لماذا تم استهداف إيران؟ ما معنى هذا العدوان في وقت تجرى فيه مفاوضات؟".
وأوضح السفير الإيراني لدى موسكو: "إذا كانت واشنطن ترغب فعلا في تقليل التوتر أو إزالته، كما تدعي، فنحن لا نمانع في العودة إلى طاولة الحوار".
وأضاف: "لكن لدينا قضيتان رئيسيتان، أولًا، نحن لا نسعى إلى إنتاج قنبلة نووية، وليس لدينا نية لذلك أصلا، فهذه المسألة لا تدخل ضمن عقيدتنا الأمنية، وهناك فتوى صريحة من سماحة المرشد الأعلى تحرم ذلك. ثانيًا، لن نتخلى عن حقوقنا النووية السلمية، وفي مقدمتها حق التخصيب".
وأكد جلالي أن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 19.75% جاء كرد على امتناع الدول الغربية عن تزويد طهران بوقود لمفاعلاتها النووية، رغم الحاجة الملحة لإنتاج أدوية مشعة لآلاف المرضى.
كما شدد جلالي على أن "ما تطالب به إيران، هو رفع العقوبات الجائرة وغير القانونية، التي فرضت بهدف إخضاعها، وقد أثبتت السنوات الماضية أن هذه العقوبات فشلت في كسر إرادتنا".
وتنفي إيران باستمرار وجود أي طابع عسكري في برنامجها النووي، مؤكدة أن أنشطتها تندرج ضمن الأغراض السلمية فقط.
وفي وقت سابق، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن الوكالة "لم تر أدلة ملموسة على أن إيران تمتلك برنامجا نشطا لصناعة الأسلحة النووية".