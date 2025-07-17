https://sarabic.ae/20250717/إعلام-الضربات-الأمريكية-على-إيران-لم-تدمر-سوى-موقع-واحد-من-بين-3-مواقع-نووية-1102755415.html
إعلام: الضربات الأمريكية على إيران لم تدمر سوى موقع واحد من بين 3 مواقع نووية
إعلام: الضربات الأمريكية على إيران لم تدمر سوى موقع واحد من بين 3 مواقع نووية
سبوتنيك عربي
كشف تقييم أمريكي جديد، اليوم الخميس، أن "الضربات الأمريكية على إيران، الشهر الماضي، دمرت موقعًا واحدًا فقط من بين 3 مواقع نووية في البلاد". 17.07.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن "الموقعين الآخرين في إيران، لم يتعرضا لأضرار بالغة"، مشيرة إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض خطة عسكرية لشن ضربات أكثر شمولًا على البرنامج النووي الإيراني، كانت ستستمر لأسابيع".وأكدت أن "الموقعين النوويين الآخرين اللذين استهدفتهما الغارات الأمريكية، لم يتضررا بشدة، وقد يُستأنف فيهما التخصيب خلال أشهر إذا أرادت طهران ذلك".يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت بمقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ 22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".وكانت إيران، قد اتهمت غروسي، بـ"خيانة نظام منع الانتشار النووي وجعل الوكالة شريكا في عدوان ظالم تنفذه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عليها"، مشددة على ضرورة "مساءلة غروسي"، على ما وصفته بـ"التصريحات المضللة"، التي استندت إليها واشنطن ودول أوروبية في الإعلان عن عدم امتثال إيران لشروط الاتفاق النووي.
https://sarabic.ae/20250622/المواقع-النووية-الإيرانية-الثلاثة-التي-ضربتها-الولايات-المتحدة-1101926650.html
https://sarabic.ae/20250629/ترامب-يثير-الجدل-إيران-قد-تمتلك-أربعة-مواقع-نووية-رئيسية-1102195978.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إعلام: الضربات الأمريكية على إيران لم تدمر سوى موقع واحد من بين 3 مواقع نووية
كشف تقييم أمريكي جديد، اليوم الخميس، أن "الضربات الأمريكية على إيران، الشهر الماضي، دمرت موقعًا واحدًا فقط من بين 3 مواقع نووية في البلاد".
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن "الموقعين الآخرين في إيران، لم يتعرضا لأضرار بالغة"، مشيرة إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض خطة عسكرية لشن ضربات أكثر شمولًا على البرنامج النووي الإيراني، كانت ستستمر لأسابيع".
وأكدت أن "الموقعين النوويين الآخرين اللذين استهدفتهما الغارات الأمريكية، لم يتضررا بشدة، وقد يُستأنف فيهما التخصيب خلال أشهر إذا أرادت طهران ذلك".
يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت بمقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ 22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية
إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
وصادق البرلمان الإيراني، في الآونة الأخيرة، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.
وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية
للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".
كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد دعا إلى استئناف عمليات التفتيش النووي في إيران، عقب وقف إطلاق النار، وقال إن "استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح، ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية".
وكانت إيران،
قد اتهمت غروسي، بـ"خيانة نظام منع الانتشار النووي وجعل الوكالة شريكا في عدوان ظالم تنفذه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عليها"، مشددة على ضرورة "مساءلة غروسي"، على ما وصفته بـ"التصريحات المضللة"، التي استندت إليها واشنطن ودول أوروبية في الإعلان عن عدم امتثال إيران لشروط الاتفاق النووي.