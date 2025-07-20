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روسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوين
روسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوين
سبوتنيك عربي
تبدأ إيران وروسيا مناورات "كاساريكس 2025" في بحر قزوين في 21 يوليو/تموز بمشاركة القوات البحرية للبلدين، وأفراد من الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T08:58+0000
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وقالت الوكالة، اليوم الأحد: "ستُقام مناورات البحث والإنقاذ البحري المشتركة "كاساريكس - 2025"، التي تنظمها البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بحر قزوين لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد (21 يوليو/تموز).وحسب الوكالة: "يشارك في المناورة القادمة عسكريون من البحرية الإيرانية، وبحرية حرس الثورة الإسلامية، وقيادة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية، والبحرية الروسية، كما ستضم المناورات مراقبين من عدد من الدول المطلة على بحر قزوين".وتهدف مناورة الإنقاذ والإغاثة إلى تعزيز الأمن والسلامة البحرية، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية لدول بحر قزوين.أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري تدريبات عسكرية واسعة في بحر اليابان... فيديو
https://sarabic.ae/20250606/الجيش-الروسي-ينفذ-مناورات-بحرية-وجوية-واسعة-في-بحر-البلطيق-فيديو-1101377455.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, رصد عسكري

روسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوين

08:58 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 08:59 GMT 20.07.2025)
© Sputnik . Denis Abramov / الانتقال إلى بنك الصورمناورات عسكرية بحرية لقوات أسطول بحر قزوين، روسيا
مناورات عسكرية بحرية لقوات أسطول بحر قزوين، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Sputnik . Denis Abramov
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تبدأ إيران وروسيا مناورات "كاساريكس 2025" في بحر قزوين في 21 يوليو/تموز بمشاركة القوات البحرية للبلدين، وأفراد من الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الرسمية.
وقالت الوكالة، اليوم الأحد: "ستُقام مناورات البحث والإنقاذ البحري المشتركة "كاساريكس - 2025"، التي تنظمها البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بحر قزوين لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد (21 يوليو/تموز).
يستضيف الأسطول الشمالي للبحرية الإيرانية هذه المناورة، تحت شعار "معا من أجل بحر قزوين آمن".
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6 يونيو, 10:17 GMT
وحسب الوكالة: "يشارك في المناورة القادمة عسكريون من البحرية الإيرانية، وبحرية حرس الثورة الإسلامية، وقيادة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية، والبحرية الروسية، كما ستضم المناورات مراقبين من عدد من الدول المطلة على بحر قزوين".
وتهدف مناورة الإنقاذ والإغاثة إلى تعزيز الأمن والسلامة البحرية، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية لدول بحر قزوين.
أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري تدريبات عسكرية واسعة في بحر اليابان... فيديو
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