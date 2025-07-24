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https://sarabic.ae/20250724/عراقجي-إيران-ستستمر-بتخصيب-اليورانيوم-ومفاوضات-الغد-تأتي-في-سياق-المفاوضات-السابقة-1103002729.html
عراقجي: إيران ستستمر بتخصيب اليورانيوم ومفاوضات الغد تأتي في سياق المفاوضات السابقة
عراقجي: إيران ستستمر بتخصيب اليورانيوم ومفاوضات الغد تأتي في سياق المفاوضات السابقة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده ستستمر بتخصيب اليورانيوم، لافتًا إلى أن المفاوضات المفترض عقدها غدا الجمعة، مع الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا،... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T17:13+0000
2025-07-24T17:13+0000
العالم
إيران
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وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، اليوم الخميس: "من الضروري بالتأكيد أن يكونوا (أوروبا) على علم بأن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال قوية وثابتة، وأن تخصيبنا سيستمر".وكشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تعقد صباح غد الجمعة، مفاوضات بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وذلك في مبنى القنصلية الإيرانية العامة بمدينة إسطنبول التركية.وستنطلق الجولة في الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت إيران، وستُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن "الهدف من الاجتماع هو بحث سبل التوصل إلى حلول مشتركة تساعد في إدارة الوضع الراهن".
https://sarabic.ae/20250724/لا-مياه-في-طهران-الرئيس-الإيراني-يقترح-نقل-العاصمة-إلى-مكان-جديد-1102998793.html
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العالم, إيران
العالم, إيران

عراقجي: إيران ستستمر بتخصيب اليورانيوم ومفاوضات الغد تأتي في سياق المفاوضات السابقة

17:13 GMT 24.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peresوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة "بريكس" المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده ستستمر بتخصيب اليورانيوم، لافتًا إلى أن المفاوضات المفترض عقدها غدا الجمعة، مع الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) "تأتي في سياق المفاوضات السابقة، وأنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف الإيراني".
وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، اليوم الخميس: "من الضروري بالتأكيد أن يكونوا (أوروبا) على علم بأن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال قوية وثابتة، وأن تخصيبنا سيستمر".

وأضاف أن "المفاوضات التي ستُجرى غدًا تأتي في سياق نفس المفاوضات السابقة، ومواقفنا واضحة تمامًا، ويجب أن يعلم العالم أنه لم يطرأ أي تغيير على مواقفنا".

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تعقد صباح غد الجمعة، مفاوضات بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وذلك في مبنى القنصلية الإيرانية العامة بمدينة إسطنبول التركية.
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15:22 GMT
وستنطلق الجولة في الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت إيران، وستُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل رضائي، في وقت سابق، انعقاد هذه المفاوضات، موضحًا أنها تركز على "رفع العقوبات والملف النووي الإيراني، مع التأكيد على عرض المواقف الإيرانية بشكل صريح".
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن "الهدف من الاجتماع هو بحث سبل التوصل إلى حلول مشتركة تساعد في إدارة الوضع الراهن".
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