https://sarabic.ae/20250724/عراقجي-إيران-ستستمر-بتخصيب-اليورانيوم-ومفاوضات-الغد-تأتي-في-سياق-المفاوضات-السابقة-1103002729.html

عراقجي: إيران ستستمر بتخصيب اليورانيوم ومفاوضات الغد تأتي في سياق المفاوضات السابقة

عراقجي: إيران ستستمر بتخصيب اليورانيوم ومفاوضات الغد تأتي في سياق المفاوضات السابقة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده ستستمر بتخصيب اليورانيوم، لافتًا إلى أن المفاوضات المفترض عقدها غدا الجمعة، مع الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا،... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T17:13+0000

2025-07-24T17:13+0000

2025-07-24T17:13+0000

العالم

إيران

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وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، اليوم الخميس: "من الضروري بالتأكيد أن يكونوا (أوروبا) على علم بأن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال قوية وثابتة، وأن تخصيبنا سيستمر".وكشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تعقد صباح غد الجمعة، مفاوضات بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وذلك في مبنى القنصلية الإيرانية العامة بمدينة إسطنبول التركية.وستنطلق الجولة في الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت إيران، وستُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن "الهدف من الاجتماع هو بحث سبل التوصل إلى حلول مشتركة تساعد في إدارة الوضع الراهن".

https://sarabic.ae/20250724/لا-مياه-في-طهران-الرئيس-الإيراني-يقترح-نقل-العاصمة-إلى-مكان-جديد-1102998793.html

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العالم, إيران