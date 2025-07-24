https://sarabic.ae/20250724/لا-مياه-في-طهران-الرئيس-الإيراني-يقترح-نقل-العاصمة-إلى-مكان-جديد-1102998793.html

"لا مياه في طهران"... الرئيس الإيراني يقترح نقل العاصمة إلى مكان جديد

"لا مياه في طهران"... الرئيس الإيراني يقترح نقل العاصمة إلى مكان جديد

سبوتنيك عربي

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من تفاقم أزمة المياه في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أنها قد تضطر نحو 15 مليون نسمة إلى مغادرة العاصمة، في تحذير يعد من أخطر... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T15:22+0000

2025-07-24T15:22+0000

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وفي تصريحات نقلتها صحيفة "عصر إيران"، اليوم الخميس، أكد بزشكيان أن "الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران فعليًا أي مياه"، لافتًا إلى أن "نقل العاصمة بات خيارًا مطروحًا كحل طارئ".وتواجه إيران أزمة مياه متصاعدة تضرب أكثر من 20 محافظة من أصل 31، وسط تحذيرات من نضوب مصادر مائية أساسية.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، أن أحد أكبر خزانات المياه في البلاد، مهدد بالجفاف الكامل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.ويؤكد خبراء المناخ أن احتمال عودة الإمدادات المائية إلى معدلاتها الطبيعية خلال الشهرين المقبلين ضعيف، بسبب قلة الأمطار في هذا الوقت من العام، متوقعين أن يبدأ التحسن، إن حصل، مع دخول فصل الخريف.

https://sarabic.ae/20210721/وكالة-استمرار-احتجاجات-أزمة-المياه-في-إيران-وهتافات-ضد-خامنئي-في-العاصمة-1049620618.html

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