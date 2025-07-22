تركيا وإيران تدعوان لتحرك عاجل لمواجهة إسرائيل

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"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي
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18 د
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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البرنامج الصباحي - إعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
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من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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تركيا وإيران تدعوان لتحرك عاجل لمواجهة إسرائيل
تركيا وإيران تدعوان لتحرك عاجل لمواجهة إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزيرا الخارجية في كل من إيران وتركيا على ضرورة التحرك العاجل لوقف ما وصفوه بـ "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والمنطقة"، داعين إلى تحرك مشترك من الدول... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T05:31+0000
2025-07-22T05:31+0000
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جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها، مساء الاثنين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الذي تتولى بلاده رئاسة منظمة التعاون الإسلامي حاليا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ولفتت الوكالة إلى أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.وخلال الاتصال، بحث الجانبان تصاعد الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في غزة، إلى جانب الاعتداءات العسكرية على الأراضي السورية.وأدان الوزير الإيراني ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى حرمانه من الغذاء والماء، ودعا إلى تحرك فوري من الدول الإسلامية، بما يشمل عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتفعيل آلية تشاورية إقليمية لوقف المجازر والتصدي لمحاولات الاحتلال إشعال الحرب في المنطقة.من جانبه، أدان وزير الخارجية التركي ما تقوم به إسرائيل في غزة وسوريا، مؤكدا ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية خطوات فورية ومنسقة لوقف هذه الانتهاكات.
https://sarabic.ae/20250721/إعلام-إسرائيل-تسعى-لإشعال-حرب-أهلية-في-سوريا-لطرد-تركيا-منها-1102860032.html
https://sarabic.ae/20250712/إيران-تكشف-مصير-الجواسيس-الإسرائيليين-في-الهجوم-على-سجن-إيفين-1102620293.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, إيران, إسرائيل, غزة, أخبار سوريا اليوم

تركيا وإيران تدعوان لتحرك عاجل لمواجهة إسرائيل

05:31 GMT 22.07.2025
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo
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أكد وزيرا الخارجية في كل من إيران وتركيا على ضرورة التحرك العاجل لوقف ما وصفوه بـ "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والمنطقة"، داعين إلى تحرك مشترك من الدول الإسلامية لمواجهة تل أبيب.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها، مساء الاثنين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الذي تتولى بلاده رئاسة منظمة التعاون الإسلامي حاليا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
لحظة قصف الطيران الإسرائيلي مبنى الأركان العامة وسط دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
إعلام: إسرائيل تسعى لإشعال حرب أهلية في سوريا لطرد تركيا منها
أمس, 06:02 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان تصاعد الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في غزة، إلى جانب الاعتداءات العسكرية على الأراضي السورية.
يتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
إيران تكشف مصير "الجواسيس الإسرائيليين" في الهجوم على سجن "إيفين"
12 يوليو, 10:13 GMT
وأدان الوزير الإيراني ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى حرمانه من الغذاء والماء، ودعا إلى تحرك فوري من الدول الإسلامية، بما يشمل عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتفعيل آلية تشاورية إقليمية لوقف المجازر والتصدي لمحاولات الاحتلال إشعال الحرب في المنطقة.
من جانبه، أدان وزير الخارجية التركي ما تقوم به إسرائيل في غزة وسوريا، مؤكدا ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية خطوات فورية ومنسقة لوقف هذه الانتهاكات.
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