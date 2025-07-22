https://sarabic.ae/20250722/تركيا-وإيران-تدعوان-لتحرك-عاجل-لمواجهة-إسرائيل-1102896723.html
تركيا وإيران تدعوان لتحرك عاجل لمواجهة إسرائيل
تركيا وإيران تدعوان لتحرك عاجل لمواجهة إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزيرا الخارجية في كل من إيران وتركيا على ضرورة التحرك العاجل لوقف ما وصفوه بـ "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والمنطقة"، داعين إلى تحرك مشترك من الدول... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T05:31+0000
2025-07-22T05:31+0000
2025-07-22T05:31+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
إيران
إسرائيل
غزة
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102896889_0:131:3071:1858_1920x0_80_0_0_46f164a20f9c8509a44030583999d74f.jpg
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها، مساء الاثنين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الذي تتولى بلاده رئاسة منظمة التعاون الإسلامي حاليا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ولفتت الوكالة إلى أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.وخلال الاتصال، بحث الجانبان تصاعد الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في غزة، إلى جانب الاعتداءات العسكرية على الأراضي السورية.وأدان الوزير الإيراني ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى حرمانه من الغذاء والماء، ودعا إلى تحرك فوري من الدول الإسلامية، بما يشمل عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتفعيل آلية تشاورية إقليمية لوقف المجازر والتصدي لمحاولات الاحتلال إشعال الحرب في المنطقة.من جانبه، أدان وزير الخارجية التركي ما تقوم به إسرائيل في غزة وسوريا، مؤكدا ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية خطوات فورية ومنسقة لوقف هذه الانتهاكات.
https://sarabic.ae/20250721/إعلام-إسرائيل-تسعى-لإشعال-حرب-أهلية-في-سوريا-لطرد-تركيا-منها-1102860032.html
https://sarabic.ae/20250712/إيران-تكشف-مصير-الجواسيس-الإسرائيليين-في-الهجوم-على-سجن-إيفين-1102620293.html
إيران
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102896889_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_d18f4f06782e5351461356ecc95a4c1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, إيران, إسرائيل, غزة, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, إيران, إسرائيل, غزة, أخبار سوريا اليوم
تركيا وإيران تدعوان لتحرك عاجل لمواجهة إسرائيل
أكد وزيرا الخارجية في كل من إيران وتركيا على ضرورة التحرك العاجل لوقف ما وصفوه بـ "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والمنطقة"، داعين إلى تحرك مشترك من الدول الإسلامية لمواجهة تل أبيب.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها، مساء الاثنين، وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الذي تتولى بلاده رئاسة منظمة التعاون الإسلامي حاليا، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ولفتت الوكالة إلى أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان تصاعد الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في غزة، إلى جانب الاعتداءات العسكرية على الأراضي السورية.
وأدان الوزير الإيراني ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى حرمانه من الغذاء والماء، ودعا إلى تحرك فوري من الدول الإسلامية، بما يشمل عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتفعيل آلية تشاورية إقليمية لوقف المجازر والتصدي لمحاولات الاحتلال إشعال الحرب في المنطقة.
من جانبه، أدان وزير الخارجية التركي ما تقوم به إسرائيل
في غزة وسوريا، مؤكدا ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية خطوات فورية ومنسقة لوقف هذه الانتهاكات.