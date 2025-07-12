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https://sarabic.ae/20250712/إيران-تكشف-مصير-الجواسيس-الإسرائيليين-في-الهجوم-على-سجن-إيفين-1102620293.html
إيران تكشف مصير "الجواسيس الإسرائيليين" في الهجوم على سجن "إيفين"
إيران تكشف مصير "الجواسيس الإسرائيليين" في الهجوم على سجن "إيفين"
سبوتنيك عربي
نفت السلطة القضائية في إيران، إصابة أي من "الجواسيس الإسرائيليين" في الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، والذي يضم سجناء... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T10:13+0000
2025-07-12T10:13+0000
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وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي: "لا نؤكد هذا الأمر"، معتبرًا أن "قيام إسرائيل بالهجوم على سجن إيفين يعد عملًا إرهابيًا"، متوقعًا من المنظمات الدولية أن "تدين هذا الاعتداء وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله".وجاءت تصريحات جهانغير، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هدف الهجوم على سجن "إيفين" هو "تصفية بعض الجواسيس من قبل إسرائيل نفسها".وأعلنت السلطة القضائية في إيران، الأحد الماضي، أن الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" في العاصمة طهران، أسفر عن مقتل 71 شخصا.وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية المبنى الإداري لسجن "إيفين" في شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران، خلال التصعيد الذي استمر 12 يوما بين إيران وإسرائيل.وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
https://sarabic.ae/20250623/إسرائيل-تعلن-القبض-على-جاسوس-يعمل-لصالح-إيران-طلب-منه-جمع-معلومات-عن-المقربين-من-نتنياهو-1101962608.html
https://sarabic.ae/20250623/إسرائيل-تقصف-بوابة-سجن-إيفين-في-العاصمة-الإيرانية-طهران-فيديو-1101959428.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تكشف مصير "الجواسيس الإسرائيليين" في الهجوم على سجن "إيفين"

10:13 GMT 12.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemiيتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران
يتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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نفت السلطة القضائية في إيران، إصابة أي من "الجواسيس الإسرائيليين" في الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، والذي يضم سجناء سياسيين.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي: "لا نؤكد هذا الأمر"، معتبرًا أن "قيام إسرائيل بالهجوم على سجن إيفين يعد عملًا إرهابيًا"، متوقعًا من المنظمات الدولية أن "تدين هذا الاعتداء وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله".
وجاءت تصريحات جهانغير، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هدف الهجوم على سجن "إيفين" هو "تصفية بعض الجواسيس من قبل إسرائيل نفسها".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
إسرائيل تعلن القبض على جاسوس يعمل لصالح إيران طلب منه جمع معلومات عن المقربين من نتنياهو
23 يونيو, 12:05 GMT
وأعلنت السلطة القضائية في إيران، الأحد الماضي، أن الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" في العاصمة طهران، أسفر عن مقتل 71 شخصا.
وأضاف جهانغير: "في الهجوم على سجن إيفين، قتل 71 شخصا من بينهم موظفون إداريون وشبان يؤدون خدمتهم العسكرية وسجناء وأفراد من عائلات السجناء كانوا يزورونهم، وجيران يسكنون في محيط السجن".
وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية المبنى الإداري لسجن "إيفين" في شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران، خلال التصعيد الذي استمر 12 يوما بين إيران وإسرائيل.
مبانٍ في طهران تضررت جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
إسرائيل تقصف بوابة سجن "إيفين" في العاصمة الإيرانية طهران... فيديو
23 يونيو, 10:48 GMT
وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
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