https://sarabic.ae/20250712/إيران-تكشف-مصير-الجواسيس-الإسرائيليين-في-الهجوم-على-سجن-إيفين-1102620293.html

إيران تكشف مصير "الجواسيس الإسرائيليين" في الهجوم على سجن "إيفين"

إيران تكشف مصير "الجواسيس الإسرائيليين" في الهجوم على سجن "إيفين"

سبوتنيك عربي

نفت السلطة القضائية في إيران، إصابة أي من "الجواسيس الإسرائيليين" في الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، والذي يضم سجناء... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T10:13+0000

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وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي: "لا نؤكد هذا الأمر"، معتبرًا أن "قيام إسرائيل بالهجوم على سجن إيفين يعد عملًا إرهابيًا"، متوقعًا من المنظمات الدولية أن "تدين هذا الاعتداء وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله".وجاءت تصريحات جهانغير، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هدف الهجوم على سجن "إيفين" هو "تصفية بعض الجواسيس من قبل إسرائيل نفسها".وأعلنت السلطة القضائية في إيران، الأحد الماضي، أن الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" في العاصمة طهران، أسفر عن مقتل 71 شخصا.وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية المبنى الإداري لسجن "إيفين" في شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران، خلال التصعيد الذي استمر 12 يوما بين إيران وإسرائيل.وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

https://sarabic.ae/20250623/إسرائيل-تعلن-القبض-على-جاسوس-يعمل-لصالح-إيران-طلب-منه-جمع-معلومات-عن-المقربين-من-نتنياهو-1101962608.html

https://sarabic.ae/20250623/إسرائيل-تقصف-بوابة-سجن-إيفين-في-العاصمة-الإيرانية-طهران-فيديو-1101959428.html

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