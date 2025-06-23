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إسرائيل تعلن القبض على جاسوس يعمل لصالح إيران طلب منه جمع معلومات عن المقربين من نتنياهو
إسرائيل تعلن القبض على جاسوس يعمل لصالح إيران طلب منه جمع معلومات عن المقربين من نتنياهو
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على جاسوس يعمل لصالح إيران، طُلب منه جمع معلومات عن أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على حد... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T12:05+0000
2025-06-23T12:05+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على جاسوس من مدينة حيفا الساحلية، يُشتبه في نقله معلومات إلى إيران.وأفادت القناة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنه "طُلب من الجاسوس المشتبه به في حيفا، جمع ونقل معلومات عن أحد المقربين من رئيس الوزراء نتنياهو".ونشر الحساب الرسمي لسلاح الجو الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بيانًا مقتضبًا أكد من خلاله البدء في موجة جديدة من الهجمات على الأراضي الإيرانية.في وقت أكد الحساب الرسمي للجيش نفسه، في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، أن أكثر من 15 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قامت بتوجيهات استخباراتية دقيقة بالهجوم في منطقة كرمانشاه في إيران.وأضاف: "جيش الدفاع هاجم 6 مطارات في إيران، طائرات مُسيّرة دمّرت 15 طائرة حربية ومروحية قتالية تابعة للنظام الإيراني". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف مدارج إقلاع وحظائر تحت الأرض، وطائرة للتزويد بالوقود، وطائرات من طراز "إف - 14"، و"إف- 5"، و"أي إتش- 1".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250623/بين-الحرب-والسلام-مشاهد-من-الحياة-اليومية-في-العاصمة-الإيرانية-طهران-1101960104.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, إيران
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, إيران

إسرائيل تعلن القبض على جاسوس يعمل لصالح إيران طلب منه جمع معلومات عن المقربين من نتنياهو

12:05 GMT 23.06.2025
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
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أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على جاسوس يعمل لصالح إيران، طُلب منه جمع معلومات عن أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على حد قولها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على جاسوس من مدينة حيفا الساحلية، يُشتبه في نقله معلومات إلى إيران.
وأفادت القناة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنه "طُلب من الجاسوس المشتبه به في حيفا، جمع ونقل معلومات عن أحد المقربين من رئيس الوزراء نتنياهو".
سيدة إيرانية تلوح بعلم إيران وسط الشارع في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
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"بين الحرب والسلام"... مشاهد من الحياة اليومية في العاصمة الإيرانية طهران
11:45 GMT
ونشر الحساب الرسمي لسلاح الجو الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بيانًا مقتضبًا أكد من خلاله البدء في موجة جديدة من الهجمات على الأراضي الإيرانية.
في وقت أكد الحساب الرسمي للجيش نفسه، في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، أن أكثر من 15 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قامت بتوجيهات استخباراتية دقيقة بالهجوم في منطقة كرمانشاه في إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في إطار الجهود لتعزيز التفوق الجوي في الأجواء الإيرانية، هاجم جيش الدفاع 6 مطارات تابعة للنظام الإيراني، في غرب وشرق ووسط إيران".
وأضاف: "جيش الدفاع هاجم 6 مطارات في إيران، طائرات مُسيّرة دمّرت 15 طائرة حربية ومروحية قتالية تابعة للنظام الإيراني". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف مدارج إقلاع وحظائر تحت الأرض، وطائرة للتزويد بالوقود، وطائرات من طراز "إف - 14"، و"إف- 5"، و"أي إتش- 1".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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