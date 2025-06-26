https://sarabic.ae/20250626/وكالة-إسرائيل-ربما-استخدمت-ذخائر-تحتوي-يورانيوم-منضب-خلال-هجماتها-على-بعض-الأهداف-في-إيران-1102078419.html

وكالة: إسرائيل ربما استخدمت ذخائر تحتوي "يورانيوم منضب" خلال هجماتها على بعض الأهداف في إيران

وكالة: إسرائيل ربما استخدمت ذخائر تحتوي "يورانيوم منضب" خلال هجماتها على بعض الأهداف في إيران

سبوتنيك عربي

كشفت نتائج فحوص أولية، أُجريت في مواقع داخل إيران استهدفتها الغارات الإسرائيلية خلال التصعيد الأخير بين البلدين، أن "إسرائيل ربما تكون قد استخدمت ذخائر تحتوي... 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T09:15+0000

2025-06-26T09:15+0000

2025-06-26T09:15+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101679282_0:123:1640:1046_1920x0_80_0_0_d1196c70dc1aa4bf9cf7eda5f1313577.jpg

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع، أن "الاختبارات الأولية أُجريت في مواقع مستهدفة كشفت وجود آثار لليورانيوم المنضّب، إلا أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة قاطعة بعد، وهناك فحوص إضافية جارية".ويُعد "اليورانيوم المنضّب" ناتجًا ثانويًا لعملية تخصيب اليورانيوم، وتُزود به بعض الذخائر المخصصة لاختراق الدروع الثقيلة والتحصينات.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها".وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

https://sarabic.ae/20250625/كاتب-فلسطيني-إسرائيل-خسرت-الحرب-وإيران-غيرت-المعادلات-في-المنطقة-1102068351.html

https://sarabic.ae/20250626/إسرائيل-تكشف-لأول-مرة-عن-عملية-سرية-نفذت-داخل-إيران-خلال-حرب-الـ12-يوما-1102073658.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم