وكالة: إسرائيل ربما استخدمت ذخائر تحتوي "يورانيوم منضب" خلال هجماتها على بعض الأهداف في إيران

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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
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من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
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خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
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لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
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أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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https://sarabic.ae/20250626/وكالة-إسرائيل-ربما-استخدمت-ذخائر-تحتوي-يورانيوم-منضب-خلال-هجماتها-على-بعض-الأهداف-في-إيران-1102078419.html
وكالة: إسرائيل ربما استخدمت ذخائر تحتوي "يورانيوم منضب" خلال هجماتها على بعض الأهداف في إيران
وكالة: إسرائيل ربما استخدمت ذخائر تحتوي "يورانيوم منضب" خلال هجماتها على بعض الأهداف في إيران
سبوتنيك عربي
كشفت نتائج فحوص أولية، أُجريت في مواقع داخل إيران استهدفتها الغارات الإسرائيلية خلال التصعيد الأخير بين البلدين، أن "إسرائيل ربما تكون قد استخدمت ذخائر تحتوي... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T09:15+0000
2025-06-26T09:15+0000
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ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع، أن "الاختبارات الأولية أُجريت في مواقع مستهدفة كشفت وجود آثار لليورانيوم المنضّب، إلا أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة قاطعة بعد، وهناك فحوص إضافية جارية".ويُعد "اليورانيوم المنضّب" ناتجًا ثانويًا لعملية تخصيب اليورانيوم، وتُزود به بعض الذخائر المخصصة لاختراق الدروع الثقيلة والتحصينات.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها".وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
https://sarabic.ae/20250625/كاتب-فلسطيني-إسرائيل-خسرت-الحرب-وإيران-غيرت-المعادلات-في-المنطقة-1102068351.html
https://sarabic.ae/20250626/إسرائيل-تكشف-لأول-مرة-عن-عملية-سرية-نفذت-داخل-إيران-خلال-حرب-الـ12-يوما-1102073658.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وكالة: إسرائيل ربما استخدمت ذخائر تحتوي "يورانيوم منضب" خلال هجماتها على بعض الأهداف في إيران

09:15 GMT 26.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemiدخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025
دخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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كشفت نتائج فحوص أولية، أُجريت في مواقع داخل إيران استهدفتها الغارات الإسرائيلية خلال التصعيد الأخير بين البلدين، أن "إسرائيل ربما تكون قد استخدمت ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب".
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع، أن "الاختبارات الأولية أُجريت في مواقع مستهدفة كشفت وجود آثار لليورانيوم المنضّب، إلا أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة قاطعة بعد، وهناك فحوص إضافية جارية".
ويُعد "اليورانيوم المنضّب" ناتجًا ثانويًا لعملية تخصيب اليورانيوم، وتُزود به بعض الذخائر المخصصة لاختراق الدروع الثقيلة والتحصينات.
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
كاتب فلسطيني: إسرائيل خسرت الحرب وإيران غيرت المعادلات في المنطقة
أمس, 19:42 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.
وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها".
يتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
إسرائيل تكشف لأول مرة عن "عملية سرية" نفذت داخل إيران خلال حرب الـ12 يوما
05:29 GMT
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
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