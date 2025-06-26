https://sarabic.ae/20250626/إسرائيل-تكشف-لأول-مرة-عن-عملية-سرية-نفذت-داخل-إيران-خلال-حرب-الـ12-يوما-1102073658.html

إسرائيل تكشف لأول مرة عن "عملية سرية" نفذت داخل إيران خلال حرب الـ12 يوما

إسرائيل تكشف لأول مرة عن "عملية سرية" نفذت داخل إيران خلال حرب الـ12 يوما

سبوتنيك عربي

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بأن تحركا مفاجئا كان قد نُفذ داخل الأراضي الإيرانية "سرا" خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بينهما. 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T05:29+0000

2025-06-26T05:29+0000

2025-06-26T05:29+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101926493_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51b14756b3d56763a300d66a3a3653a9.jpg

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إن "مجموعات "كوماندوز برية" تحركت في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين البلدين".وصرح، في الفيديو، أنه "إذا كانت هذه العملية قد انتهت، فإن الحملة لم تنجز بعد"، متابعا: "علينا البقاء يقظين لأن تحديات عدة تنتظرنا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما، إلا أن إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ.من جهتها، أدانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم يعد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها"، ردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

https://sarabic.ae/20250625/مسؤول-في-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-ردنا-على-إسرائيل-سيكون-أقسى-من-إيران-إذا-فكروا-باستهدافنا-1102069235.html

https://sarabic.ae/20250625/ترامب-لا-ضربات-بين-إسرائيل-وإيران-بعد-اليوم-1102056815.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم