https://sarabic.ae/20250623/إسرائيل-تقصف-بوابة-سجن-إيفين-في-العاصمة-الإيرانية-طهران-فيديو-1101959428.html

إسرائيل تقصف بوابة سجن "إيفين" في العاصمة الإيرانية طهران... فيديو

إسرائيل تقصف بوابة سجن "إيفين" في العاصمة الإيرانية طهران... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مهاجمة مجموعة من الأهداف في قلب العاصمة الإيرانية، طهران، من بينها سجن "إيفين". 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T10:48+0000

2025-06-23T10:48+0000

2025-06-23T10:48+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، أن المقاتلات الإسرائيلية هاجمت مجموعة من الأهداف الإيرانية في طهران، منها سجن "إيفين" ومقر الأمن الداخلي للحرس الثوري للنظام الإيراني.فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن قوات بلاده العسكرية "هاجمت أهدافا للنظام وأجهزة القمع الحكومية في قلب طهران، بقوة، بما في ذلك مقر الباسيج، وسجن إيفين للسجناء السياسيين"، على حد تعبيره.ومن جانبها، نقلت وكالة أنباء "فارس" عن السلطة القضائية الإيرانية، أن "الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة، فيما تضررت أجزاء في السجن بسبب القصف الإسرائيلي".ونشر الحساب الرسمي لسلاح الجو الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بيانًا مقتضبًا أكد من خلاله البدء في موجة جديدة من الهجمات على الأراضي الإيرانية.في وقت أكد الحساب الرسمي للجيش نفسه، في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، أن أكثر من 15 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قامت بتوجيهات استخباراتية دقيقة بالهجوم في منطقة كرمانشاه في إيران.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في إطار الجهود لتعزيز التفوق الجوي في الأجواء الإيرانية، هاجم جيش الدفاع 6 مطارات تابعة للنظام الإيراني، في غرب وشرق ووسط إيران".وأضاف: "جيش الدفاع هاجم 6 مطارات في إيران، طائرات مُسيّرة دمّرت 15 طائرة حربية ومروحية قتالية تابعة للنظام الإيراني". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف مدارج إقلاع وحظائر تحت الأرض، وطائرة للتزويد بالوقود، وطائرات من طراز "إف - 14"، و"إف- 5"، و"أي إتش- 1".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

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