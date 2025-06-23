إسرائيل تقصف بوابة سجن "إيفين" في العاصمة الإيرانية طهران... فيديو
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meghdad Madadi / Israel strikes east of Tehran (cropped image)مبانٍ في طهران تضررت جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران.
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meghdad Madadi / Israel strikes east of Tehran (cropped image)
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مهاجمة مجموعة من الأهداف في قلب العاصمة الإيرانية، طهران، من بينها سجن "إيفين".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، أن المقاتلات الإسرائيلية هاجمت مجموعة من الأهداف الإيرانية في طهران، منها سجن "إيفين" ومقر الأمن الداخلي للحرس الثوري للنظام الإيراني.
📹مشاهد متداولة تظهر قيام القوات الإسرائيلية باستهداف مدخل سجن "إيفين" في العاصمة الإيرانية طهران pic.twitter.com/NGoJy3fVuM— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 23, 2025
فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن قوات بلاده العسكرية "هاجمت أهدافا للنظام وأجهزة القمع الحكومية في قلب طهران، بقوة، بما في ذلك مقر الباسيج، وسجن إيفين للسجناء السياسيين"، على حد تعبيره.
وأكد كاتس أنه من بين الأهداف الأخرى "ساعة تدمير إسرائيل في ميدان فلسطين، ومقر الأمن الداخلي للحرس الثوري، ومقر الأيديولوجية، وأهداف أخرى للنظام الإيراني"، على حد قوله.
ومن جانبها، نقلت وكالة أنباء "فارس" عن السلطة القضائية الإيرانية، أن "الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة، فيما تضررت أجزاء في السجن بسبب القصف الإسرائيلي".
השר כ"ץ: צה"ל תקף בעוצמה חסרת תקדים מטרות משטר וגופי דיכוי שלטוניים בלב טהרן וביניהם - מטה הבסיג', בית הכלא אווין לאסירים פוליטיים ומתנגדי משטר, השעון "להשמדת ישראל" בכיכר פלסטין, מפקדות ביטחון פנים של משמרות המהפכה, מפקדת האידיאולוגיה ומטרות משטר נוספות@ItayBlumental— כאן חדשות (@kann_news) June 23, 2025
ونشر الحساب الرسمي لسلاح الجو الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بيانًا مقتضبًا أكد من خلاله البدء في موجة جديدة من الهجمات على الأراضي الإيرانية.
في وقت أكد الحساب الرسمي للجيش نفسه، في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، أن أكثر من 15 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قامت بتوجيهات استخباراتية دقيقة بالهجوم في منطقة كرمانشاه في إيران.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "الضربات الجوية لقواته الجوية أدت إلى تدمير العديد من مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ أرض - أرض الموجهة إلى أراضي إسرائيل"، على حد قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في إطار الجهود لتعزيز التفوق الجوي في الأجواء الإيرانية، هاجم جيش الدفاع 6 مطارات تابعة للنظام الإيراني، في غرب وشرق ووسط إيران".
وأضاف: "جيش الدفاع هاجم 6 مطارات في إيران، طائرات مُسيّرة دمّرت 15 طائرة حربية ومروحية قتالية تابعة للنظام الإيراني". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف مدارج إقلاع وحظائر تحت الأرض، وطائرة للتزويد بالوقود، وطائرات من طراز "إف - 14"، و"إف- 5"، و"أي إتش- 1".
وأشار إلى أن "سلاح الجو عطّل القدرة على الإقلاع من هذه المطارات وشلّ القدرة التشغيلية للقوات الجوية الإيرانية، انطلاقًا منها".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.