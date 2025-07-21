https://sarabic.ae/20250721/إعلام-إسرائيل-تسعى-لإشعال-حرب-أهلية-في-سوريا-لطرد-تركيا-منها-1102860032.html

إعلام: إسرائيل تسعى لإشعال حرب أهلية في سوريا لطرد تركيا منها

إعلام: إسرائيل تسعى لإشعال حرب أهلية في سوريا لطرد تركيا منها

سبوتنيك عربي

كشفت صحيفة تركية، موالية للحكومة، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تحاول إشعال حرب أهلية في سوريا ودفع تركيا للخروج من المنطقة التي تتمتع أنقرة بالنفوذ فيها. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T06:02+0000

2025-07-21T06:02+0000

2025-07-21T06:02+0000

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102727753_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_500e216f5dbb8c0e554884c525ce96b4.jpg

وقالت صحيفة "حرييت" التركية: "الشاغل الرئيسي لإسرائيل هو تركيا، إسرائيل غير راضية عن نفوذ تركيا في سوريا، إذا أمكن نزع سلاح قوات سوريا الديمقراطية، وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب (حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وفروعه)، فسيزداد نفوذ تركيا أكثر".وجاء في مقال الصحيفة أن "هدف إسرائيل الرئيسي هو تركيا، إسرائيل لا تحتاج تركيا، فهي فاعلة في سوريا ولبنان، إنها تريد إشعال حرب أهلية وطرد تركيا من سوريا".وتدير تركيا أزمة ديناميكية ضد إسرائيل، حيث أنها تعرقل كل تحرك إسرائيلي على الأرض، وسيُلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه، وستعود إسرائيل إلى ديارها بهزيمة جديدة، حسب رأي الصحيفة.وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وشنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنةً أن العملية تهدف، كما تدّعي، إلى "حماية الدروز السوريين".قال السفير الأمريكي لدى تركيا، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي توماس باراك في وقت سابق إن جميع أطراف التصعيد في سوريا دخلت في وقف لإطلاق النار، يوم أمس الأحد، اعتبارا من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، الذي يوافق توقيت موسكو."يتصرف كمجنون وكطفل"...ترامب غاضب من نتنياهو بسبب سوريا

https://sarabic.ae/20250720/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-عن-أحداث-السويداء-من-لا-يدافع-عن-نفسه-في-المنطقة-لن-ينعم-بالأمن-1102850617.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم