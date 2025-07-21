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https://sarabic.ae/20250721/إعلام-إسرائيل-تسعى-لإشعال-حرب-أهلية-في-سوريا-لطرد-تركيا-منها-1102860032.html
إعلام: إسرائيل تسعى لإشعال حرب أهلية في سوريا لطرد تركيا منها
إعلام: إسرائيل تسعى لإشعال حرب أهلية في سوريا لطرد تركيا منها
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة تركية، موالية للحكومة، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تحاول إشعال حرب أهلية في سوريا ودفع تركيا للخروج من المنطقة التي تتمتع أنقرة بالنفوذ فيها. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T06:02+0000
2025-07-21T06:02+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "حرييت" التركية: "الشاغل الرئيسي لإسرائيل هو تركيا، إسرائيل غير راضية عن نفوذ تركيا في سوريا، إذا أمكن نزع سلاح قوات سوريا الديمقراطية، وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب (حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وفروعه)، فسيزداد نفوذ تركيا أكثر".وجاء في مقال الصحيفة أن "هدف إسرائيل الرئيسي هو تركيا، إسرائيل لا تحتاج تركيا، فهي فاعلة في سوريا ولبنان، إنها تريد إشعال حرب أهلية وطرد تركيا من سوريا".وتدير تركيا أزمة ديناميكية ضد إسرائيل، حيث أنها تعرقل كل تحرك إسرائيلي على الأرض، وسيُلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه، وستعود إسرائيل إلى ديارها بهزيمة جديدة، حسب رأي الصحيفة.وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وشنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنةً أن العملية تهدف، كما تدّعي، إلى "حماية الدروز السوريين".قال السفير الأمريكي لدى تركيا، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي توماس باراك في وقت سابق إن جميع أطراف التصعيد في سوريا دخلت في وقف لإطلاق النار، يوم أمس الأحد، اعتبارا من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، الذي يوافق توقيت موسكو."يتصرف كمجنون وكطفل"...ترامب غاضب من نتنياهو بسبب سوريا
https://sarabic.ae/20250720/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-عن-أحداث-السويداء-من-لا-يدافع-عن-نفسه-في-المنطقة-لن-ينعم-بالأمن-1102850617.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: إسرائيل تسعى لإشعال حرب أهلية في سوريا لطرد تركيا منها

06:02 GMT 21.07.2025
© Photo / x.comلحظة قصف الطيران الإسرائيلي مبنى الأركان العامة وسط دمشق.
لحظة قصف الطيران الإسرائيلي مبنى الأركان العامة وسط دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
كشفت صحيفة تركية، موالية للحكومة، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تحاول إشعال حرب أهلية في سوريا ودفع تركيا للخروج من المنطقة التي تتمتع أنقرة بالنفوذ فيها.
وقالت صحيفة "حرييت" التركية: "الشاغل الرئيسي لإسرائيل هو تركيا، إسرائيل غير راضية عن نفوذ تركيا في سوريا، إذا أمكن نزع سلاح قوات سوريا الديمقراطية، وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب (حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وفروعه)، فسيزداد نفوذ تركيا أكثر".
وجاء في مقال الصحيفة أن "هدف إسرائيل الرئيسي هو تركيا، إسرائيل لا تحتاج تركيا، فهي فاعلة في سوريا ولبنان، إنها تريد إشعال حرب أهلية وطرد تركيا من سوريا".

وتابع المقال: "الأولوية الثانية في السياسة الإسرائيلية تجاه تركيا، بحسب النشر، هي منع نزع سلاح حزب العمال الكردستاني".

وتدير تركيا أزمة ديناميكية ضد إسرائيل، حيث أنها تعرقل كل تحرك إسرائيلي على الأرض، وسيُلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه، وستعود إسرائيل إلى ديارها بهزيمة جديدة، حسب رأي الصحيفة.
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي عن أحداث السويداء: من لا يدافع عن نفسه في المنطقة لن ينعم بالأمن
أمس, 17:34 GMT
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وشنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنةً أن العملية تهدف، كما تدّعي، إلى "حماية الدروز السوريين".
قال السفير الأمريكي لدى تركيا، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي توماس باراك في وقت سابق إن جميع أطراف التصعيد في سوريا دخلت في وقف لإطلاق النار، يوم أمس الأحد، اعتبارا من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، الذي يوافق توقيت موسكو.
"يتصرف كمجنون وكطفل"...ترامب غاضب من نتنياهو بسبب سوريا
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