https://sarabic.ae/20250720/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-عن-أحداث-السويداء-من-لا-يدافع-عن-نفسه-في-المنطقة-لن-ينعم-بالأمن-1102850617.html

رئيس الأركان الإسرائيلي عن أحداث السويداء: من لا يدافع عن نفسه في المنطقة لن ينعم بالأمن

رئيس الأركان الإسرائيلي عن أحداث السويداء: من لا يدافع عن نفسه في المنطقة لن ينعم بالأمن

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأحد، أن "الأهداف والإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات ستحدث تغييرًا أمنيًا لسنوات مقبلة". 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T17:34+0000

2025-07-20T17:34+0000

2025-07-20T17:34+0000

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وخلال إجرائه جولة ميدانية وتقييما للوضع في قطاع غزة، قال زامير: "إن الأحداث في سوريا، ومجزرة الدروز في السويداء، تثبت مرة أخرى أن من لا يستطيع الدفاع عن نفسه في الشرق الأوسط لن يتمكن من العيش بأمان"، مؤكدا أن "المنظمات الإرهابية والعناصر الجهادية تشكلان خطرًا على جميع الساحات، وعلينا محاربتها، كما تفعلون هنا".وأعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، في وقت سابق اليوم، أن "جميع الأطراف في سوريا اتفقت على وقف الأعمال العدائية بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت دمشق".وقال باراك، في بيان له، إن "الخطوة الأساسية التالية هي تنفيذ عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين"، مؤكدا أنه "يجري حالياً الإعداد لترتيباتها اللوجستية".وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وكانت إسرائيل قد شنت، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنةً أن العملية تهدف، كما تدّعي، إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

https://sarabic.ae/20250720/سوريا-تندد-بمنع-دخول-قافلة-إنسانية-إلى-السويداء-وتحذر-من-تداعيات-أمنية-خطيرة-1102843713.html

https://sarabic.ae/20250720/الرئاسة-الروحية-لطائفة-الموحدين-الدروز-تطالب-بسحب-قوات-حكومة-دمشق-من-السويداء-1102843991.html

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