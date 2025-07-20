https://sarabic.ae/20250720/الرئاسة-الروحية-لطائفة-الموحدين-الدروز-تطالب-بسحب-قوات-حكومة-دمشق-من-السويداء-1102843991.html

الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز تطالب بسحب قوات "حكومة دمشق" من السويداء

الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز تطالب بسحب قوات "حكومة دمشق" من السويداء

سبوتنيك عربي

طالبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، اليوم الأحد، بـ"الوقف الفوري لكافة الهجمات العسكرية"، وسحب جميع القوات التابعة لـ "حكومة دمشق"، من جيش وأجهزة... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T14:38+0000

2025-07-20T14:38+0000

2025-07-20T14:56+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وقالت الرئاسة الروحية في بيان، إن هذا المطلب يأتي "في ظل الأحداث الأليمة والمأساوية التي عصفت بأبناء الطائفة المعروفية وبعد المجازر المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء". كما شددت على "ضرورة توفير خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل لضمان تواصل الأهالي، تمهيدا لعملية التبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين، على أن تتم هذه العملية بضمانة الدول الراعية للاتفاق". وأكدت أن "تنفيذ العملية يجب أن يتم اليوم، عند الساعة السادسة مساء، في ساحة قرية أم الزيتون"، وذلك بهدف تأمين عودة جميع المختطفين من النساء والأطفال والرجال سالمين إلى ذويهم.وحذرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، من "تداعيات أمنية خطيرة بعد منع دخول قافلة إنسانية لمحافظة السويداء".ونددت الخارجية السورية، في بيان لها، "بمنع دخول قافلة إنسانية إلى السويداء"، مؤكدة أن "تدهور الوضع الأمني بالسويداء نتيجة للتدخل الإسرائيلي السافر".وأعرب البيان عن قلق دمشق إزاء استمرار اختفاء رئيس مركز الدفاع المدني في السويداء بعد اختطافه، مؤكدا مواصلة جهود إيصال جميع المساعدات اللازمة إلى السويداء.وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها، أمس السبت، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

https://sarabic.ae/20250720/سوريا-تندد-بمنع-دخول-قافلة-إنسانية-إلى-السويداء-وتحذر-من-تداعيات-أمنية-خطيرة-1102843713.html

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