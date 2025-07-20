https://sarabic.ae/20250720/سوريا-تندد-بمنع-دخول-قافلة-إنسانية-إلى-السويداء-وتحذر-من-تداعيات-أمنية-خطيرة-1102843713.html

سوريا تندد بمنع دخول قافلة إنسانية إلى السويداء وتحذر من تداعيات أمنية خطيرة

سوريا تندد بمنع دخول قافلة إنسانية إلى السويداء وتحذر من تداعيات أمنية خطيرة

سبوتنيك عربي

حذرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، من "تداعيات أمنية خطيرة بعد منع دخول قافلة إنسانية لمحافظة السويداء". 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T14:12+0000

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2025-07-20T14:12+0000

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ونددت الخارجية السورية، في بيان لها، "بمنع دخول قافلة إنسانية إلى السويداء"، مؤكدا أن "تدهور الوضع الأمني بالسويداء نتيجة للتدخل الإسرائيلي السافر".وأعرب البيان عن قلق دمشق إزاء استمرار اختفاء رئيس مركز الدفاع المدني في السويداء بعد اختطافه، مؤكدا مواصلة جهود إيصال جميع المساعدات اللازمة للسويداء.وأكدت وزارة الخارجية السورية العمل على ضمان عودة جميع الأهالي والنازحين بأمان للسويداء.وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها، أمس السبت، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وكانت إسرائيل قد شنت، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

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