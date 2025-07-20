https://sarabic.ae/20250720/هدوء-نسبي-في-السويداء-سوريا-تقف-أمام-منعطف-حاسم-1102834435.html

هدوء نسبي في السويداء... سوريا تقف أمام منعطف حاسم

هدوء نسبي في السويداء... سوريا تقف أمام منعطف حاسم

سبوتنيك عربي

بدأت حدة الاشتباكات تنخفض في السويداء بعد مناشدات دولية وأممية بتخفيض التصعيد في المحافظة السورية، بالتزامن مع طلب الحكومة السورية من العشائر الخروج من المدينة... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T07:28+0000

2025-07-20T07:28+0000

2025-07-20T07:28+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

السويداء

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102756959_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_a2f13f48e6045c729d2d6660803300ef.jpg

وأكدت وزراة الداخلية السورية إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر وإيقاف الاشتباكات داخل أحيائها، وذلك بعد ساعات من تضارب الأنباء حول الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في المدينة.فتح ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى المدينةأعلنت وزارة الصحة السورية عن قيامها بإرسال قافلة طبية تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية إلى محافظة السويداء.وأكدت وزارة الصحة السورية أن هذه القافلة تأتي استجابة لفتح ممرات آمنة، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.العشائر السورية تؤكد التزامها بالانسحاب من السويداءقال محافظ درعا (المجاورة للسويداء)، أنور طه الزعبي، إنه اجتمع مع العشائر التي قدمت إلى السويداء، حيث أكدت العشائر التزامهم الكامل بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء.وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح، أن المشهد في السويداء معقد جداً والوضع الإنساني متدهور، مشيرا إلى تشكيل غرف عمليات مشتركة تضم مختلف الوزارات بهدف تلقي نداءات المواطنين والاستجابة لها.ثلاث مراحل لتنفيذ الاتفاقشدد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، على أن الدولة حريصة على حصر السلاح بيدها وتشكيل جيش واحد موحد لجميع السوريين، مؤكدا أن قوات الأمن الداخلي انتشرت في الريف الشمالي والغربي للسويداء لمنع الاحتكاكات.وأشار الوزير السوري إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق السويداء تتضمن انتشار قوات الأمن في الريفين الغربي والشمالي، أما المرحلة الثانية فتتضمن فتح معابر إنسانية بين درعا والسويداء لخروج المدنيين، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تفعيل مؤسسات الدولة ونشر عناصر الأمن الداخلي في جميع أنحاء المحافظة.سوريا على مفترق طريقوأردف: "إلا أن هذا الطموح الهش تطغى عليه الآن صدمة عميقة، إذ تقوّض الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة وتزعزع أي مظهر من مظاهر النظام".وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها، أمس السبت، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

https://sarabic.ae/20250720/مبعوث-ترامب-يوجه-رسالة-حاسمة-إلى-السوريين-1102833389.html

https://sarabic.ae/20250719/الصحة-السورية-نتحرك-لإرسال-قافلة-طبية-مع-فرقها-إلى-محافظة-السويداء-1102831733.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السويداء