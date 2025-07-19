https://sarabic.ae/20250719/الصحة-السورية-نتحرك-لإرسال-قافلة-طبية-مع-فرقها-إلى-محافظة-السويداء-1102831733.html

الصحة السورية: نتحرك لإرسال قافلة طبية مع فرقها إلى محافظة السويداء

الصحة السورية: نتحرك لإرسال قافلة طبية مع فرقها إلى محافظة السويداء

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تحرك عاجل لإرسال قافلة طبية تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية إلى محافظة السويداء. 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T22:37+0000

2025-07-19T22:37+0000

2025-07-20T05:41+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102693483_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_be967946e7ec6b2d54d9fdb311c7f2c5.jpg

ونشرت الوزارة بيانا لها، في ساعة مبكرة من فجر الأحد، أفادت من خلاله بأنه "في ظل التطورات الأمنية الطارئة في محافظة السويداء، وبالتنسيق المباشر مع محافظ السويداء، تعلن وزارة الصحة عن تحرك فوري لإرسال القافلة الطبية التي تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية".وجاءت القافلة استجابة لفتح ممرات آمنة، على أن تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة بدعوى "من واجبها الوطني والمهني في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية لكل أبناء سوريا"، وفقا لوزارة الصحة السورية.وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان يوم السبت، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-الروحي-للطائفة-الدرزية-في-إسرائيل-وقف-إطلاق-النار-في-السويداء-يجب-أن-يصمد-1102828666.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم