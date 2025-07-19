https://sarabic.ae/20250719/بريطانيا-نشعر-بالهلع-من-أحداث-العنف-في-السويداء-1102830787.html
بريطانيا: نشعر بالهلع من أحداث العنف في السويداء
بريطانيا: نشعر بالهلع من أحداث العنف في السويداء
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن وقف إطلاق النار المستدام في السويداء أمر بالغ الأهمية. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T19:59+0000
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وأوضح لامي، اليوم السبت، في منشور على حسابه في منصة "إكس": "نحن مرعوبون من العنف في جنوب سوريا"، مشددا على الحاجة إلى "إنهاء القتال، وحماية المدنيين، وتمكين الوصول الإنساني".وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان اليوم السبت، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-الروحي-للطائفة-الدرزية-في-إسرائيل-وقف-إطلاق-النار-في-السويداء-يجب-أن-يصمد-1102828666.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, بريطانيا
بريطانيا: نشعر بالهلع من أحداث العنف في السويداء
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن وقف إطلاق النار المستدام في السويداء أمر بالغ الأهمية.
وأوضح لامي، اليوم السبت، في منشور على حسابه في منصة "إكس"
: "نحن مرعوبون من العنف في جنوب سوريا
"، مشددا على الحاجة إلى "إنهاء القتال، وحماية المدنيين، وتمكين الوصول الإنساني".
وأردف قائلا إنه تحدث بالأمس مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كجزء من جهود المملكة المتحدة للمطالبة بحل سلمي للأزمة.
وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان اليوم السبت، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".
ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين
، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء
جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.