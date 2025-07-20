https://sarabic.ae/20250720/مبعوث-ترامب-يوجه-رسالة-حاسمة-إلى-السوريين-1102833389.html

مبعوث ترامب يوجه "رسالة حاسمة" إلى السوريين

مبعوث ترامب يوجه "رسالة حاسمة" إلى السوريين

سبوتنيك عربي

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، اليوم الأحد، إن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا كان خطوة أولية منحت الشعب السوري... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T05:36+0000

2025-07-20T05:36+0000

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وأوضح باراك عبر منصة "إكس"، أن "المجتمع الدولي ساند الحكومة السورية الناشئة إلى حد كبير، وراقب بتفاؤل حذر سعيها للانتقال من إرث من الألم إلى مستقبل مشرق". وأردف: "إلا أن هذا الطموح الهش تطغى عليه الآن صدمة عميقة، إذ تقوّض الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة وتزعزع أي مظهر من مظاهر النظام".ودعا توم باراك جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وإلقاء السلاح، وإنهاء دوامة الانتقام القبلي.وأكد أن سوريا تقف أمام منعطف حاسم، وأن السلام والحوار يجب أن يسودا على الفور.وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها، أمس السبت، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

https://sarabic.ae/20250719/مصدر-لـسبوتنيك-مسلحو-العشائر-لم-يلتزموا-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-السويداء--عاجل-1102821335.html

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