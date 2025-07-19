https://sarabic.ae/20250719/مصدر-لـسبوتنيك-مسلحو-العشائر-لم-يلتزموا-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-السويداء--عاجل-1102821335.html

مصادر لـ"سبوتنيك": مسلحو العشائر لم يلتزموا باتفاق وقف إطلاق النار في السويداء جنوبي سوريا

مصادر لـ"سبوتنيك": مسلحو العشائر لم يلتزموا باتفاق وقف إطلاق النار في السويداء جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

تستمر الاشتباكات العنيفة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بين مسلحي العشائر والفصائل المحلية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث رُصدت عشرات... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T10:55+0000

2025-07-19T10:55+0000

2025-07-19T11:35+0000

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ووفقاً لمصادر محلية خاصة بـ"سبوتنيك"، فإن أعدادًا كبيرة من مسلحي العشائر رفضت الالتزام ببنود الاتفاق، وعلى رأسها الانسحاب من مواقعهم في المحافظة، والسماح بنشر قوات تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الانتقالية في ريف السويداء".وتشهد المحافظة تصعيدا مستمرا، مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة لمسلحي العشائر من محاور عدة، باتجاه ريف السويداء.ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وأعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، اليوم السبت، عن بنود مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، الذي اشتمل على دور قوات الأمن العام الحكومية، ووضع العشائر البدوية والقرى الحدودية.وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.الشرع: الاستقواء بالخارج لا يصب في مصلحة السوريين جميعا وأدى لتفاقم الوضع

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https://sarabic.ae/20250719/عشائر-الجنوب-السوري-تعلن-التزامها-بوقف-إطلاق-النار-في-السويداء-1102819666.html

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