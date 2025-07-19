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مصادر لـ"سبوتنيك": مسلحو العشائر لم يلتزموا باتفاق وقف إطلاق النار في السويداء جنوبي سوريا
مصادر لـ"سبوتنيك": مسلحو العشائر لم يلتزموا باتفاق وقف إطلاق النار في السويداء جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
تستمر الاشتباكات العنيفة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بين مسلحي العشائر والفصائل المحلية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث رُصدت عشرات... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T10:55+0000
2025-07-19T11:35+0000
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ووفقاً لمصادر محلية خاصة بـ"سبوتنيك"، فإن أعدادًا كبيرة من مسلحي العشائر رفضت الالتزام ببنود الاتفاق، وعلى رأسها الانسحاب من مواقعهم في المحافظة، والسماح بنشر قوات تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الانتقالية في ريف السويداء".وتشهد المحافظة تصعيدا مستمرا، مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة لمسلحي العشائر من محاور عدة، باتجاه ريف السويداء.ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وأعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، اليوم السبت، عن بنود مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، الذي اشتمل على دور قوات الأمن العام الحكومية، ووضع العشائر البدوية والقرى الحدودية.وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.الشرع: الاستقواء بالخارج لا يصب في مصلحة السوريين جميعا وأدى لتفاقم الوضع
https://sarabic.ae/20250719/تصويت-برأيك-هل-تغدو-أحداث-السويداء-منعطفا-فارقا-في-مستقبل-سوريا-السياسي؟--1102818919.html
https://sarabic.ae/20250719/عشائر-الجنوب-السوري-تعلن-التزامها-بوقف-إطلاق-النار-في-السويداء-1102819666.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مصادر لـ"سبوتنيك": مسلحو العشائر لم يلتزموا باتفاق وقف إطلاق النار في السويداء جنوبي سوريا

10:55 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 11:35 GMT 19.07.2025)
© Photo / Social Media Imagesالسويداء
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© Photo / Social Media Images
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تستمر الاشتباكات العنيفة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بين مسلحي العشائر والفصائل المحلية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث رُصدت عشرات الفيديوهات، التي توثق اشتباكات عنيفة بين الطرفين في بعض المناطق.
ووفقاً لمصادر محلية خاصة بـ"سبوتنيك"، فإن أعدادًا كبيرة من مسلحي العشائر رفضت الالتزام ببنود الاتفاق، وعلى رأسها الانسحاب من مواقعهم في المحافظة، والسماح بنشر قوات تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الانتقالية في ريف السويداء".

وأشارت المصادر إلى أن "مسلحي العشائر نفذوا سلسلة من الهجمات من المحاور الغربية والشمالية الغربية لمدينة السويداء، في محاولة لتحقيق تقدم واختراق باتجاه مركز المدينة. وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة تتركز في محاور ولغا والمجدل والصناعة ومحيط دوار العمران".

وتشهد المحافظة تصعيدا مستمرا، مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة لمسلحي العشائر من محاور عدة، باتجاه ريف السويداء.
أعضاء الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية يحتفلون بأحد الشعانين في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
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10:11 GMT
وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان اليوم السبت، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار "في محافظة السويداء" جنوبي البلاد، "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".
ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وأعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، اليوم السبت، عن بنود مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، الذي اشتمل على دور قوات الأمن العام الحكومية، ووضع العشائر البدوية والقرى الحدودية.
غارة إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
عشائر الجنوب السوري تعلن التزامها بوقف إطلاق النار في السويداء
10:28 GMT
وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
الشرع: الاستقواء بالخارج لا يصب في مصلحة السوريين جميعا وأدى لتفاقم الوضع
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