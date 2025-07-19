https://sarabic.ae/20250719/الرئاسة-الروحية-للموحدين-الدروز-في-سوريا-تكشف-تفاصيل-مهمة-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بالسويداء--عاجل-1102817783.html
الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سوريا تكشف تفاصيل مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار بالسويداء
الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سوريا تكشف تفاصيل مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار بالسويداء
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، اليوم السبت، عن بنود مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، الذي اشتمل على دور... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان للرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بناء على المفاوضات التي جرت برعاية الدول الضامنة، تم الاتفاق على ما يلي:1. انتشار الأمن العامذكر البيان أن "الاتفاق تضمن نشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، بهدف ضبط الاشتباك ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخل المحافظة". 2. القرى الحدودية3. العشائر البدويةوتابع البيان: "ما تبقى في الداخل من أبناء العشائر في مناطق المحافظة، يُسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون مع ترفيق مؤمن من الفصائل العاملة على الأرض، دون أي اعتراض أو إساءة من أي طرف".4. معابر الخروج الإنسانيةخصص البيان معبرين اثنين للخروج الآمن للحالات الطارئة والإنسانية عبر:5. ضبط تحركات المجموعات الأهليةوتابع البيان: "نهيب بجميع المجموعات الأهلية، الامتناع عن الخروج خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، وتجنب أي استفزازات أو تحركات قتالية".6. المسؤولية عن خرق الاتفاق7. نداء إلى شباب المحافظةوختم البيان: "نوجّه نداءنا إلى شبابنا، حماة الأرض والعرض، للعمل بتنسيق عالٍ ومسؤولية قصوى لإنهاء هذه المحنة، التي طالت أهلنا الآمنين".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الرئاسة السورية في بيان، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار "في محافظة السويداء" جنوبي البلاد، "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.اشتباكات دامية وأزمة إنسانية خانقة في السويداء جنوبي سوريا
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سوريا تكشف تفاصيل مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار بالسويداء
08:53 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 19.07.2025)
أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، اليوم السبت، عن بنود مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، الذي اشتمل على دور قوات الأمن العام الحكومية، ووضع العشائر البدوية والقرى الحدودية.
وجاء في بيان للرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بناء على المفاوضات التي جرت برعاية الدول الضامنة، تم الاتفاق على ما يلي:
ذكر البيان أن "الاتفاق تضمن نشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، بهدف ضبط الاشتباك ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخل المحافظة".
يمنع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة من وقت الاتفاق، وذلك لإتاحة الفرصة لانتشار القوى الأمنية من الطرف الآخر، تجنبًا لأي هجمات مباغتة.
وتابع البيان: "ما تبقى في الداخل من أبناء العشائر في مناطق المحافظة، يُسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون مع ترفيق مؤمن من الفصائل العاملة على الأرض، دون أي اعتراض أو إساءة من أي طرف".
4. معابر الخروج الإنسانية
خصص البيان معبرين اثنين للخروج الآمن للحالات الطارئة والإنسانية عبر:
5. ضبط تحركات المجموعات الأهلية
وتابع البيان: "نهيب بجميع المجموعات الأهلية، الامتناع عن الخروج خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، وتجنب أي استفزازات أو تحركات قتالية".
6. المسؤولية عن خرق الاتفاق
وأضاف البيان: "يحمل أي طرف، بشكل منفرد، أي تصرف خارج إطار هذا الاتفاق، كامل المسؤولية عن انهيار التفاهمات المبرمة".
7. نداء إلى شباب المحافظة
وختم البيان: "نوجّه نداءنا إلى شبابنا، حماة الأرض والعرض، للعمل بتنسيق عالٍ ومسؤولية قصوى لإنهاء هذه المحنة، التي طالت أهلنا الآمنين".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الرئاسة السورية
في بيان، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار "في محافظة السويداء" جنوبي البلاد، "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".
ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق
ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.