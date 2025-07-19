https://sarabic.ae/20250719/الرئاسة-الروحية-للموحدين-الدروز-في-سوريا-تكشف-تفاصيل-مهمة-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بالسويداء--عاجل-1102817783.html

الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سوريا تكشف تفاصيل مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار بالسويداء

الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سوريا تكشف تفاصيل مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار بالسويداء

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، اليوم السبت، عن بنود مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، الذي اشتمل على دور... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T08:53+0000

2025-07-19T08:53+0000

2025-07-19T09:15+0000

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وجاء في بيان للرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بناء على المفاوضات التي جرت برعاية الدول الضامنة، تم الاتفاق على ما يلي:1. انتشار الأمن العامذكر البيان أن "الاتفاق تضمن نشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، بهدف ضبط الاشتباك ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخل المحافظة". 2. القرى الحدودية3. العشائر البدويةوتابع البيان: "ما تبقى في الداخل من أبناء العشائر في مناطق المحافظة، يُسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون مع ترفيق مؤمن من الفصائل العاملة على الأرض، دون أي اعتراض أو إساءة من أي طرف".4. معابر الخروج الإنسانيةخصص البيان معبرين اثنين للخروج الآمن للحالات الطارئة والإنسانية عبر:5. ضبط تحركات المجموعات الأهليةوتابع البيان: "نهيب بجميع المجموعات الأهلية، الامتناع عن الخروج خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، وتجنب أي استفزازات أو تحركات قتالية".6. المسؤولية عن خرق الاتفاق7. نداء إلى شباب المحافظةوختم البيان: "نوجّه نداءنا إلى شبابنا، حماة الأرض والعرض، للعمل بتنسيق عالٍ ومسؤولية قصوى لإنهاء هذه المحنة، التي طالت أهلنا الآمنين".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الرئاسة السورية في بيان، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار "في محافظة السويداء" جنوبي البلاد، "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.اشتباكات دامية وأزمة إنسانية خانقة في السويداء جنوبي سوريا

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