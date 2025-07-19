https://sarabic.ae/20250719/الشرع-الاستقواء-بالخارج-لا-يصب-في-مصلحة-السوريين-جميعا-وأدى-لتفاقم-الوضع-1102816849.html
الشرع: الاستقواء بالخارج لا يصب في مصلحة السوريين جميعا وأدى لتفاقم الوضع
الشرع: الاستقواء بالخارج لا يصب في مصلحة السوريين جميعا وأدى لتفاقم الوضع
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم السبت، بأن "الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، قد شكلت انعطافا خطيرا، والاشتباكات العنيفة بين... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T08:04+0000
2025-07-19T08:04+0000
2025-07-19T08:20+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
العالم العربي
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وأكد الشرع في كلمة له أن "انسحاب الدولة من بعض مناطق محافظة السويداء، ساهم في تفاقم الأوضاع"، مشيرًا إلى أن "النزاعات تصاعدت بين مجموعات خارجة عن القانون والبدو، وكادت تخرج عن السيطرة لولا تدخل الدولة".وأضاف أن "الحكومة السورية تلقت العديد من الدعوات الدولية للتدخل الفوري بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى السويداء"، لافتًا إلى أن "التدخل الإسرائيلي، عبر القصف الجوي على دمشق والجنوب، زاد من توتر الأوضاع في المحافظة".وشدد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية على أن "الدولة السورية وحدها قادرة على حفظ هيبتها وسيادتها على كامل أراضيها"، محذّرا من "استقواء بعض الأطراف بالخارج واستغلال أبناء السويداء"، مؤكدًا أن "ذلك لا يخدم مصلحة أحد".وثمّن الشرع، "الدعم الأمريكي لمبدأ وحدة سوريا"، كما توجّه بالشكر للعشائر السورية على مواقفها، داعيًا إلى وقف كامل لإطلاق النار.وشدد على أن "الطائفة الدرزية الكريمة لا تتحمل وزر تصرفات قلة قليلة"، معلنًا "تبرؤ الدولة من كافة المجازر والانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء، خلال الفترة الأخيرة".وأشار إلى أن هذا "الظرف الحساس يستدعي من العشائر وأبناء الدروز الوقوف صفا واحدا"، مشددًا أن "سوريا ليست ميدانا لمشاريع الانفصال"، وطالب بضرورة "التصدي بحزم لكل من يسعى لإذكاء نار الطائفية".وتأتي كلمة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بعدما أعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها اليوم السبت، عن وقف شامل وفوري لإطلاق النار "في محافظة السويداء" جنوبي البلاد، "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".وجاء إعلان الرئاسة السورية، بعدما أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي لسوريا ولبنان، توم باراك، مساء أمس الجمعة، أن "إسرائيل وسوريا، توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة ودعم من تركيا والأردن، ودول مجاورة أخرى".وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250719/أهم-بنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-السويداء-الاشتباكات-مستمرة-والرئاسة-السورية-تصدر-بيانا-1102815437.html
https://sarabic.ae/20250718/جنبلاط-من-دار-الطائفة-الدرزية-لنحكم-العقل-ونوقف-النار-حفاظا-على-السويداء-1102805663.html
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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي
الشرع: الاستقواء بالخارج لا يصب في مصلحة السوريين جميعا وأدى لتفاقم الوضع
08:04 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 08:20 GMT 19.07.2025)
صرح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم السبت، بأن "الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، قد شكلت انعطافا خطيرا، والاشتباكات العنيفة بين هذه المجموعات كادت تخرج عن السيطرة لولا تدخل الدولة السورية لتهدئة الأوضاع".
وأكد الشرع في كلمة له أن "انسحاب الدولة من بعض مناطق محافظة السويداء، ساهم في تفاقم الأوضاع"، مشيرًا إلى أن "النزاعات تصاعدت بين مجموعات خارجة عن القانون والبدو، وكادت تخرج عن السيطرة لولا تدخل الدولة".
ولفت إلى أن "روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، اتخذوا مواقف منددة للقصف الإسرائيلي (على العاصمة دمشق)".
وأضاف أن "الحكومة السورية تلقت العديد من الدعوات الدولية للتدخل الفوري بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى السويداء"، لافتًا إلى أن "التدخل الإسرائيلي، عبر القصف الجوي على دمشق والجنوب، زاد من توتر الأوضاع في المحافظة".
وشدد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية على أن "الدولة السورية وحدها قادرة على حفظ هيبتها وسيادتها على كامل أراضيها"، محذّرا من "استقواء بعض الأطراف بالخارج واستغلال أبناء السويداء"، مؤكدًا أن "ذلك لا يخدم مصلحة أحد".
وقال: "الاستقواء بالخارج واستخدام بعض الأطراف الداخلية للسويداء كأداة في صراعات دولية لا يصب في مصلحة السوريين بل يفاقم الأزمة".
وثمّن الشرع، "الدعم الأمريكي لمبدأ وحدة سوريا"، كما توجّه بالشكر للعشائر السورية على مواقفها، داعيًا إلى وقف كامل لإطلاق النار.
وشدد على أن "الطائفة الدرزية الكريمة لا تتحمل وزر تصرفات قلة قليلة"، معلنًا "تبرؤ الدولة من كافة المجازر والانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء، خلال الفترة الأخيرة".
وأشار إلى أن هذا "الظرف الحساس يستدعي من العشائر وأبناء الدروز الوقوف صفا واحدا"، مشددًا أن "سوريا ليست ميدانا لمشاريع الانفصال"، وطالب بضرورة "التصدي بحزم لكل من يسعى لإذكاء نار الطائفية".
وتأتي كلمة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بعدما أعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها اليوم السبت، عن وقف شامل وفوري لإطلاق النار "في محافظة السويداء"
جنوبي البلاد، "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".
وجاء إعلان الرئاسة السورية، بعدما أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي لسوريا ولبنان
، توم باراك، مساء أمس الجمعة، أن "إسرائيل وسوريا، توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة ودعم من تركيا والأردن، ودول مجاورة أخرى".
وفي منشور له على منصة "إكس"، دعا باراك "الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء السلاح والعمل مع الأقليات الأخرى على بناء هوية سورية جديدة موحدة، في سلام وازدهار مع جيرانها".
وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق
ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.